Acuerdos con comunidad permiten avanzar en recuperación del servicio eléctrico en zona insular

Como resultado de la reunión realizada en el corregimiento de Pasacaballos, con la participación de autoridades distritales, líderes comunitarios y representantes de Afinia, se alcanzaron importantes acuerdos que permitirán avanzar en la recuperación del servicio de energía eléctrica para los habitantes de la zona insular de Barú.

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El encuentro se desarrolló luegode la emergencia ocasionada por la explosión de una barcaza fondeada en un astillero de Pasacaballos, situación que provocó afectaciones en la infraestructura eléctrica asociada al circuito Mamonal 9, responsable de suministrar energía a las comunidades de Ararca, Barú,Santana, Isla del Rosario,Isla Abanico y sectores cercanos.

Entre los acuerdos alcanzados se destacan:

· Autorización para el ingresode las cuadrillas técnicas y equipos necesarios para adelantar las laboresde reparación y restablecimiento del servicio.

· Instalación de dos postes de fibra que reemplazarán la estructura averiada durante la emergencia.

· Normalización de las redes de baja tensión en el sectordonde se registró la caída del poste.

· Compromiso de la Alcaldía Distrital para la instalación del sistema de alumbrado público en la zona.

· Inicio de jornadas de socialización con la comunidadsobre la construcción del tramo faltante del proyecto eléctrico, que contempla la instalación de dos torres definitivas para el cruce del Canal del Dique.

· Reparación de los dañosocasionados a una vivienda afectadapor la caída de la infraestructura.

Atención y respuesta a tres reportesde daños en electrodomésticos asociados al evento.

Afinia agradece la disposición de la comunidad, los líderes locales y las autoridades distritales para alcanzar estos consensos, los cuales permiten continuar con los trabajos técnicos de manera segura y avanzar en la normalización del servicio para los usuarios afectados.

Lacompañíaratificasucompromisoconlaprestacióndeunservicioconfiabley continuará informando oportunamente sobre el avance de las labores de reparación y recuperación de la infraestructura eléctrica.