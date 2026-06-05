Yamil Arana entrega agua potable por primera vez al corregimiento de Nicaragua en Pinillos

Acueducto en el corregimiento de Nicaragua en Pinillos. // Gobernación de Bolívar

La llegada del gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, al corregimiento de Nicaragua marcó un hecho histórico para esta comunidad rural del municipio de Pinillos. Entre muestras de alegría, música y el agradecimiento de sus habitantes, el mandatario inauguró oficialmente el nuevo sistema de acueducto que garantiza agua potable a cerca de 800 personas que durante décadas enfrentaron dificultades para acceder a este servicio esencial.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La obra representa un nuevo avance en la estrategia de cierre de brechas sociales impulsada por la Gobernación de Bolívar y se convierte en el noveno acueducto entregado por Yamil Arana durante su administración, consolidando una de las apuestas más ambiciosas para mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales del departamento.

Con una inversión de 2.300 millones de pesos, el proyecto realizado por Aguas de Bolívar contempló la construcción de un pozo profundo de 100 metros, una planta de tratamiento de agua potable, un tanque elevado, más de 2.800 metros de redes de distribución, 117 acometidas domiciliarias y un sistema de energía solar conformado por 30 paneles, diseñado para garantizar la sostenibilidad y continuidad del servicio.

Durante la entrega, el gobernador destacó que el acceso al agua potable constituye un derecho fundamental y una condición indispensable para el desarrollo de los territorios.

“Yo sé lo que significaba para ustedes tener que salir a buscar agua, cargarla en los hombros o transportarla desde largas distancias para poder cocinar, bañarse o atender las necesidades básicas de sus hogares. Eso no podía seguir pasando. Por eso hoy estamos aquí, entregando una obra que les cambia la vida a ustedes y a las futuras generaciones”, expresó Arana.

El mandatario subrayó que cada acueducto entregado representa una transformación integral para las comunidades beneficiadas.

“El agua potable no puede ser un privilegio. Tiene que ser un derecho. Cuando llega el agua llega la salud, llega la dignidad, llega el bienestar y llegan más oportunidades para las familias. Hoy Nicaragua deja atrás una necesidad histórica y comienza una nueva etapa de desarrollo”, afirmó.

Asimismo, resaltó que la infraestructura fue concebida para ofrecer una solución duradera y eficiente.

“Aquí no estamos entregando una solución temporal. Estamos entregando un sistema moderno, con planta de tratamiento, redes, acometidas y energía solar para que este servicio pueda mantenerse en el tiempo y seguir beneficiando a la comunidad”, señaló.

Una obra que cambia vidas

Para los habitantes de Nicaragua, la puesta en funcionamiento del acueducto representa el cumplimiento de un anhelo largamente esperado. Durante años, las familias dependieron de pozos artesanales y de largas jornadas para transportar agua hasta sus hogares.

Samir Hernán Fuente Fonseca, habitante del corregimiento, aseguró que la obra transformará la cotidianidad de cientos de familias.

“Para nosotros esto significa algo espectacularmente maravilloso. Ya no tendremos que cargar agua en los brazos. Era una tarea difícil para niños, mujeres y adultos mayores. Esta obra es una bendición para toda la comunidad”, manifestó.

Más inversiones para la zona rural

La visita del gobernador también sirvió para anunciar nuevas acciones en beneficio de Nicaragua y de otros corregimientos de la zona rural de Pinillos.

Arana informó que la Gobernación llevará consultorios móviles dotados con especialistas, equipos de diagnóstico y servicios de atención médica para acercar la oferta institucional a las comunidades más apartadas del departamento.

De igual manera, confirmó la construcción de un parque comunitario para el corregimiento y el estudio de nuevas inversiones orientadas a fortalecer la infraestructura deportiva y social de la región.

“Ya cumplimos con el agua potable. Ahora seguimos avanzando con más salud, más deporte y más oportunidades para nuestra gente. Ese es el compromiso que tenemos con Nicaragua y con toda la zona rural de Pinillos”, concluyó.

Con esta entrega, Yamil Arana continúa ampliando la cobertura de agua potable en Bolívar y fortaleciendo su apuesta por llevar inversión social a los territorios históricamente excluidos. Para Nicaragua, la inauguración del acueducto no solo significa la llegada del agua a los hogares; representa el inicio de una nueva etapa de bienestar, desarrollo y oportunidades para toda la comunidad.