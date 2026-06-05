Refinería de Cartagena apoyó atención de emergencia en Pasacaballos

La refinería de Cartagena brinda apoyo al Cuerpo de Bomberos de Cartagena para la atención de un incendio presentado en un astillero ubicado en el corregimiento de Pasacaballos, en una barcaza que se encontraba en proceso de mantenimiento.

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Una vez conocida la situación, la Refinería activó sus protocolos de atención y dispuso recursos humanos y técnicos especializados para contribuir a la mitigación de la emergencia y respaldar las labores de control del incendio.

El apoyo suministrado incluyó personal de la coordinación de Prevención y Control de Emergencias, así como dos una máquinas contraincendios de combate con capacidad de 1000 galones por minuto y 1000 galones de concentrado de espuma, contribuyendo de manera efectiva en el control de la emergencia.

La refinería de Cartagena reitera su compromiso con la seguridad industrial, la gestión responsable del riesgo y el trabajo articulado con las autoridades y organismos de socorro de la ciudad, en el marco de la atención de situaciones que puedan afectar a la comunidad.

La Empresa ratifica su disposición permanente para apoyar a las autoridades y acompañar a las comunidades vecinas, promoviendo acciones que contribuyan a la protección de la vida, el entorno y el bienestar colectivo.