Cardique impone medida por vertimientos irregulares de hidrocarburos en el arroyo Membrillal

Durante una jornada de control y seguimiento a una queja ciudadana, funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) detectaron una actividad presuntamente irregular relacionada con la recepción, separación y almacenamiento de aceites usados e hidrocarburos en el sector de Membrillal, en Cartagena.

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La inspección, realizada en la mañana del viernes, permitió evidenciar un manejo y disposición inadecuados de residuos peligrosos, así como el vertimiento de sustancias contaminantes a un cuerpo de agua, específicamente al arroyo Membrillal.

De acuerdo con la información recopilada durante la diligencia, en el lugar se desarrollaban actividades asociadas al tratamiento y manejo de aceites usados e hidrocarburos sin que se contara con la autorización ambiental requerida para este tipo de operación. Aunque en algún momento se habría solicitado un permiso de vertimientos, Cardique estableció que dicho trámite no aplicaba para la actividad identificada.

Ante los hallazgos, la autoridad ambiental impuso una medida preventiva con el propósito de evitar la continuidad de las conductas que podrían generar afectaciones sobre el recurso hídrico y el ambiente.

Como parte de la recolección de evidencias, Cardique solicitó a la dirección de laboratorio el análisis de muestras de agua y sedimentos tomadas en el área. Entre los parámetros que serán evaluados se encuentra la presencia de hidrocarburos totales en agua y sedimentos, cuyos resultados permitirán establecer con mayor precisión el posible impacto ambiental generado.

La diligencia contó con el acompañamiento de la Policía Nacional y la Infantería de Marina, en el marco de las acciones interinstitucionales para garantizar el desarrollo de los procedimientos de control ambiental.

Durante el operativo se reportó, además, la captura de nueve personas, por parte de las autoridades competentes, mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

Desde Cardique se invita a la ciudadanía a seguir denunciando estos hechos a través de la App AmbienTic para prevenir y actuar de manera articulada desde la institucionalidad.