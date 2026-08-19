ESAP rinde cuentas del primer semestre de 2026 con avances en transparencia y gestión

Con más estudiantes matriculados que los que se había propuesto recibir este año, la Dirección Territorial Bolívar, Córdoba, Sucre y San Andrés de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), presentó ante la ciudadanía los resultados de su gestión del primer semestre de 2026, en una audiencia pública de rendición de cuentas, durante la mañana del martes 18 de agosto, en su sede de Cartagena, Bolívar.

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Adicionalmente, durante la vigencia en curso, la Territorial ha certificado a cerca de 5.800 personas en administración pública y ha hecho presencia en sesenta municipios de su cobertura: veinticuatro en Bolívar, veintiuno en Córdoba, trece en Sucre y dos en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Formación superior por encima de las metas

En el frente académico, la Territorial superó las metas establecidas en el Plan de Acción Institucional. En pregrado se formalizaron 390 nuevas matrículas frente a las 190 inicialmente previstas, un cumplimiento del 205 %; y en posgrado, 120 matrículas frente a 88 esperadas, equivalente al 136 %. En total, 1.436 estudiantes cursan programas de pregrado y 120 adelantan estudios de posgrado en las dos maestrías y la especialización de la Territorial, con veintiún centros territoriales de administración pública (cetap) activos.

«Detrás de cada uno de esos resultados, está el compromiso de acercar la formación en lo público a donde está la gente», señaló Karina Martínez Viloria, directora territorial desde enero de 2025: «Con un maravilloso equipo humano, hemos podido avanzar en la dirección propuesta y estoy muy contenta de mostrar estos resultados, que se complementan con los logros que ya veníamos exhibiendo en la vigencia anterior», reconoció.

Entre las mejoras a la oferta académica, la Territorial implementó horarios diurnos en la sede de Cartagena para ampliar las oportunidades de acceso; modernizó las aulas híbridas de los cetap de Cartagena, San Andrés y Sincelejo, con equipos de audio y pantallas interactivas; y adelantó las gestiones administrativas para la puesta en funcionamiento del CIS de Montería, a partir del segundo semestre de 2026.

Capacitación, asistencia técnica y bienestar

La Territorial efectuó 95 actividades de capacitación en administración pública: 91 seminarios y cuatro diplomados, que derivaron en 5.789 certificaciones. De ellas, 4.261 fueron para ciudadanos y 1.528 para servidores públicos.

En materia de fortalecimiento institucional, la Dirección Territorial brindó 38 asistencias técnicas a entidades territoriales en 27 municipios, y la Escuela de Alto Gobierno desarrolló veinte actividades de formación con 497 participantes certificados, además de cuatro asistencias técnicas dirigidas a mandatarios y equipos de gobierno.

Bienestar Universitario, por su parte, realizó 87 actividades a las que concurrieron 2.120 asistentes, y la biblioteca desarrolló nueve eventos de promoción de lectura y formación de usuarios.

Un visor para consultar la gestión municipio por municipio

Y como la transparencia en la administración pública se refleja en la facilidad de acceso a la información, la Territorial presentó el , una herramienta en línea que permite a cualquier ciudadano consultar en línea, sobre un mapa interactivo, las actividades en cada municipio, los resultados por área misional y la ejecución presupuestal. La herramienta está disponible desde este micrositio institucional de la Territorial.