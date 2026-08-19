Gobernador transforma la biblioteca de Mompox en moderno centro digital y del conocimiento

La histórica Biblioteca Pública Pedro Salcedo del Villar, uno de los espacios culturales más emblemáticos de Mompox, reabrió sus puertas tras una intervención integral liderada por la Gobernación de Bolívar, que permitió recuperar su infraestructura patrimonial y convertirla en un moderno escenario para el acceso al conocimiento, la educación, la cultura y la tecnología.

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La transformación, impulsada por el gobernador Yamil Arana Padauí, fue liderada por la Secretaría TIC, en el marco del proyecto Mompox Inteligente, Digital y Conectado, con una apuesta que combina dos elementos fundamentales para el futuro del territorio: la protección del patrimonio y la incorporación de nuevas tecnologías.

La intervención busca que los habitantes de Mompox puedan disfrutar de un espacio que conserva la memoria histórica del municipio, pero que, al mismo tiempo, ofrece herramientas para estudiar, investigar, acceder a contenidos digitales, desarrollar nuevas habilidades y conectarse con el mundo.

La biblioteca está ubicada en la Casa de la Cultura de Mompox, un Bien de Interés Cultural de carácter nacional y nivel 1, cuya construcción data del siglo XVIII. Por tratarse de un inmueble patrimonial, las obras requirieron gestión y autorización ante el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

Patrimonio y tecnología, en un mismo espacio

La intervención permitió recuperar elementos fundamentales de la edificación, entre ellos, la cubierta original de madera. Se eliminaron filtraciones y se fortaleció su recubrimiento, mientras que el revestimiento de las paredes fue recuperado mediante la técnica tradicional de argamasa, respetando los lineamientos establecidos para la conservación del inmueble patrimonial.

El espacio cuenta ahora con un sistema eléctrico renovado e independiente de la Casa de la Cultura, nueva iluminación LED integrada a las estructuras de madera restauradas y lámparas artesanales cuyos herrajes fueron elaborados por una mujer momposina.

También se construyeron estanterías a la medida y nuevo mobiliario, que incluye mesas, sillas, escaleras y el módulo de atención de la biblioteca.

Pero la transformación no se quedó en la recuperación de la infraestructura física.

Como parte de la estrategia de transformación digital de Mompox, la biblioteca recibió internet de alta calidad, 20 computadores, cinco tabletas, un televisor, un proyector y una impresora, ampliando las posibilidades de consulta, formación y acceso a contenidos digitales para la comunidad.

“Esta es la primera biblioteca digital del sur del Caribe colombiano y Mompox vuelve a ser protagonista. Modernizar nuestra biblioteca no significa dejar atrás nuestra historia; significa darle nuevas formas de vivirla, aprenderla y compartirla. Queremos que un niño momposino pueda entrar aquí y encontrarse con la historia de sus antepasados, pero también con las herramientas para construir su futuro”, destacó el gobernador Yamil Arana Padauí.

La declaración resume una de las apuestas de la actual administración departamental: llevar la transformación digital a los territorios sin que ello implique perder su identidad, sino utilizar la tecnología como una herramienta para fortalecerla.

Una biblioteca para más de 25.000 habitantes

Con esta intervención, la Biblioteca Pedro Salcedo del Villar se proyecta como un centro de acceso público a la tecnología y al conocimiento, capaz de apoyar procesos educativos, culturales, investigativos y de apropiación digital.

Se estima que la renovación tendrá un impacto potencial en 25.014 habitantes de la cabecera municipal, con especial énfasis en una comunidad educativa de aproximadamente 4.920 estudiantes, quienes podrán encontrar en este espacio nuevas herramientas para aprender, investigar, crear y conectarse con el mundo.

La apuesta de la Gobernación de Bolívar busca así que la biblioteca deje de ser únicamente un lugar para consultar libros y se convierta en un punto de encuentro para la educación, la innovación, la cultura y el desarrollo de nuevas capacidades.

La transformación se construye con aliados

Durante el evento de reapertura, El Libro Total realizó una donación de 100 libros, cinco tabletas y cinco computadores portátiles, como muestra de la importancia de sumar esfuerzos públicos, privados y comunitarios alrededor del acceso al conocimiento.

Estos aportes complementan la transformación realizada por la Gobernación y amplían las herramientas disponibles para niños, jóvenes, estudiantes, investigadores y ciudadanos que hagan uso de este renovado espacio.

La nueva biblioteca hace parte del ecosistema de Mompox Inteligente, una iniciativa que busca utilizar la tecnología como instrumento para mejorar la calidad de vida, fortalecer la identidad cultural, impulsar la educación y generar nuevas oportunidades para los habitantes y visitantes del distrito.

La recuperación de la Biblioteca Pedro Salcedo del Villar representa, en ese sentido, una intervención que va más allá de una obra física. Es la recuperación de un espacio patrimonial para ponerlo al servicio de las nuevas generaciones.

Con esta transformación, Mompox demuestra que mirar hacia el futuro no significa dejar atrás la historia. Bajo el liderazgo de Yamil Arana, patrimonio y tecnología se encuentran en un mismo espacio para abrir nuevas oportunidades de educación, conocimiento y desarrollo para los bolivarenses.

La apuesta es clara: conservar lo que identifica a Mompox, mientras se crean las herramientas que necesitan sus nuevas generaciones para construir el futuro.