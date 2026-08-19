Piden atender drenajes pluviales cercanos a aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena

Una mesa de trabajo para revisar los drenajes pluviales que conectan el aeropuerto Rafael Núñez y la calle 70 en Crespo, solicitó el edil y residente de la comunidad Luis Antonio González.

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De acuerdo al dirigente social, los trabajos que se desarrollan en la zona de parqueadero de la terminal aérea, sumado a la sedimentación histórica del sector, tienen obstruida la cuneta de desagüe que evita el represamiento de aguas lluvias.

“El aeropuerto es una realidad y lo apoyamos. Pero una gran inversión no puede hacerse sin pensar en los drenajes y la movilidad de los vecinos. No podemos seguir afectando al barrio. Pedimos soluciones reales, intervenir la Calle 70 y garantizar los drenajes de agua para que podamos convivir sin inundaciones ni riesgos”, dijo González.

Por su parte, mientras se atiende dicha solicitud, Caracol Radio conoció que la intervención aprobada por el Gobierno Nacional a través de la ANI avanza sin contratiempos en el aeropuerto.