Policía captura a alias ‘Maicol’, con más de 450 gramos de marihuana en Chiquinquirá

En un nuevo golpe a las estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes en la ciudad de Cartagena, la Policía Nacional logró la captura de un presunto expendedor de drogas en el sur de la ciudad.

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Uniformados del Grupo de Operaciones Especiales (Goes), en desarrollo de actividades de intervención que se vienen realizando en el barrio Chiquinquira, lograron la captura de un sujeto conocido como ‘Maicol’, de 19 años de edad, natural de Cartagena.

Durante los operativos, el capturado fue sorprendido expendiendo sustancias estupefacientes en el sector, encontrándole en su poder 450 dosis de marihuana, avaluadas en más de 500.000 pesos.

Los elementos incautados y el indiciado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares que definirán su situación judicial.

El brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, resaltó: “Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras multicrimen que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que también generan hechos violentos y homicidios en diferentes sectores de la ciudad. Por ello, hacemos un llamado a la ciudadanía para que continúe cooperando, bajo absoluta reserva, en la identificación de los delincuentes y de estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y la convivencia ciudadana”.

El oficial también sostuvo que, en lo corrido del año, las autoridades han capturado a 1.545 personas por tráfico de estupefacientes. Asimismo, se han incautado más de 614 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca, bazuco, cocaína y tusi.