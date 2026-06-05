Plan de Tránsito y obras complementarias por construcción del Intercambiador de Ternera

La Alcaldía Mayor de Cartagena dio inicio a la construcción del Intercambiador Vial de Ternera, una obra estratégica que busca optimizar la movilidad en la zona sur de la ciudad y reducir los congestionamientos vehiculares que durante años han afectado a miles de ciudadanos.

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Para garantizar una circulación segura y eficiente durante la ejecución de los trabajos, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) implementará un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) que permitirá mantener la conectividad vial y minimizar las afectaciones a conductores, pasajeros y peatones.

Como parte de este plan, se adecuará una vía provisional alterna paralela a la Troncal de Occidente, en el tramo comprendido entre el Centro Comercial San Fernando y la entrada al barrio Simón Bolívar. Esta vía operará en ambos sentidos de circulación entre Ternera y Turbaco. De igual manera, se realizará el mejoramiento del carril de incorporación hacia la antigua vía de Ternera o Diagonal 32, con el propósito de facilitar el flujo vehicular y brindar mayores condiciones de seguridad vial.

Medidas contempladas en esta primera fase:

• Adecuación de una vía provisional paralela al tramo comprendido entre el Centro Comercial San Fernando y la entrada al barrio Simón Bolívar, que permitirá la circulación vehicular entre Ternera y Turbaco en ambos sentidos.

• Mejoramiento del carril de incorporación a la antigua vía de Ternera (Diagonal 32), en el sentido Turbaco–Ternera.

• Los vehículos que transiten por la antigua vía de Ternera (Diagonal 32) con destino al sector de El Rodeo deberán continuar hasta la intersección de la carrera 84 y girar a la derecha para incorporarse a la calle 31 o Troncal de Occidente, a la altura del Centro Comercial San Fernando.

• La movilidad en el sector será regulada permanentemente por personal operativo y señalización temporal, con el fin de garantizar desplazamientos seguros y ordenados entre Ternera y Turbaco.

El DATT invita a todos los actores viales a respetar la señalización instalada en la zona de obras, atender las indicaciones de los agentes de tránsito y planificar sus desplazamientos con anticipación para contribuir al adecuado desarrollo de esta fase del proyecto.

La entidad continuará realizando monitoreo permanente de las condiciones de movilidad en el corredor intervenido e implementará las medidas necesarias para garantizar una circulación segura y eficiente durante toda la ejecución de las obras.