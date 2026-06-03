Más de 170.000 adultos mayores en Bolívar recibirán el quinto ciclo de Colombia Mayor

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya (@mao_rodriguez1), informó que el inicio del quinto ciclo de transferencias de 230.000 pesos del programa Colombia Mayor se desarrollará entre el 5 y el 24 de junio de 2026.

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La entidad beneficiará a 170.802 personas mayores en Bolívar, e invertirá para este ciclo 39.045 millones de pesos en la región.

“El presidente Gustavo Petro le sigue cumpliendo a los bolivarenses y al país con la entrega de estos recursos que dignifican la vejez y garantizan la superación de la pobreza extrema de cientos de miles de personas mayores en nuestro departamento. Seguimos trabajando sin descanso por mejorar las condiciones de los hogares con mayores necesidades en la región”, dijo la gerente regional, Maria Alejandra Benitez Hurtado.

Para este ciclo se presenta una novedad, debido al blindaje frente a la realización de las elecciones de segunda vuelta presidencial el 21 de junio. Las entregas iniciarán el 5 de junio y se desarrollarán hasta el 18 de junio. Posteriormente, las actividades se suspenderán durante el fin de semana electoral y se retomarán entre el 22 y el 24 de junio, fechas en las que se completará el proceso de entrega.

Rodríguez Amaya dijo que esta es una de las principales herramientas de protección social para las personas mayores en condición de vulnerabilidad.

“Con Colombia Mayor seguimos cumpliendo el compromiso del Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, de brindar un ingreso que contribuya a mejorar las condiciones de vida de millones de personas mayores. Estos recursos representan un apoyo importante para su bienestar, su alimentación y la atención de necesidades básicas, especialmente para quienes no cuentan con una pensión”, afirmó Rodríguez Amaya.

Operador de transferencias

Benitez Hurtado reiteró que la entrega de los recursos estará a cargo de SuperGiros y SuRed, operadores que cuentan con presencia en áreas urbanas y rurales de todo el país. A través de más de 31.000 puntos de atención, las personas beneficiarias podrán reclamar el incentivo en lugares cercanos a sus hogares.

Durante esta jornada, la entidad beneficiará a 3 millones de personas mayores en todo el territorio nacional, para lo cual invertirá 649.192 millones de pesos.

Hacia la inclusión financiera

Como parte de la modernización de los mecanismos de entrega de las transferencias, Prosperidad Social está avanzando en la implementación de herramientas que faciliten el acceso directo a los recursos, como el registro de cuentas bancarias y billeteras digitales.

Esta estrategia permitirá que los beneficiarios reciban las transferencias de manera más ágil, segura y sin intermediarios, reduciendo tiempos de desplazamiento y costos asociados al cobro.

La implementación de estos mecanismos será gradual y estará acompañada de procesos de orientación para las personas mayores, con el fin de facilitar su acceso al sistema financiero.

Canales oficiales de Prosperidad Social

Prosperidad Social reitera a sus beneficiarios que todos los trámites ante la entidad son gratuitos y no requieren intermediarios. Para evitar fraudes, consulte sólo los canales oficiales:

● Página web: www.prosperidadsocial.gov.co o https://onx.la/PSGOV.

● Canal de contenido de WhatsApp: https://onx.la/chwp.

● Presentar una PQRSDF (petición, queja, reclamo, sugerencia, denuncia, felicitación) por medio del formulario web: https://onx.la/delta1.

● Gerencias regionales: https://prosperidadsocial.gov.co/en-los-territorios/.