Instalación de tubería para conducir agua cruda en Cartagena avanza en 70%

Aguas de Cartagena registra un avance del 70% en las obras de instalación de una nueva tubería de conducción de agua cruda en el barrio Nuevo Bosque sobre la transversal 54 con diagonal 29E, que permitirá incrementar la confiabilidad y estabilidad del sistema de acueducto.

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La obra, que hace parte del plan de modernización de la compañía, cuenta con una inversión cercana a los $4.000 millones e incluye la instalación de más de 200 metros de tubería de 1.000 milímetros de diámetro para reemplazar la línea existente.

“Esta infraestructura conecta la Estación de Bombeo de Albornoz con la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Bosque, su renovación permitirá reducir intervenciones correctivas, optimizar los tiempos de mantenimiento y mejorar la eficiencia operativa del sistema, garantizando un servicio más eficiente para nuestros usuarios”, afirmó John Montoya, gerente general de Aguas de Cartagena.

De manera paralela, Aguas de Cartagena continúa ejecutando su plan de inversiones 2026–2027, que contempla proyectos orientados a mejorar la continuidad, confiabilidad y capacidad operativa del sistema de acueducto, entre ellos:

1. Construcción de un nuevo módulo en la Planta El Bosque

Con una inversión del orden de $12.000 millones, esta obra incrementará en 20.000 m³/día la capacidad de producción de agua potable de la Planta El Bosque, que alcanzará una capacidad nominal de 290.000 m³/día. Esta nueva infraestructura fortalecerá la capacidad de producción de la Planta El Bosque y evitará afectaciones en la distribución de agua potable ante los eventos de cambio en la calidad del agua cruda.

2. Proyectos estratégicos de expansión

Se instalarán tres líneas de conducción para incrementar la capacidad de transporte de agua potable producida en la planta El Cerro, con una inversión cercana a los $50, 000 millones y con las siguientes longitudes: Parque América – Tenaris: 2,5 km, Tenaris – Nelson Mandela: 1,8 km y Policarpa – Bellavista: 3,6 km.

3. Optimización de infraestructura crítica

Intervenciones para reforzar el sistema de acueducto y contribuir a la estabilización operativa de la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Bosque.

4. Refuerzo de la distribución de agua

Acciones de regulación de presiones, optimización de controles operativos y sectorización del sistema para mejorar la distribución del servicio.

5. Fortalecimiento de la capacidad operativa

Incremento de la capacidad de atención de daños y mantenimiento para brindar una respuesta más oportuna ante fallas del sistema.

6. Control de pérdidas y reducción de fugas en el sistema

Estrategias permanentes de control de pérdidas, detección y normalización de conexiones ilegales y reducción de fugas.

7. Obras en la red de distribución

Avance en la redistribución hidráulica del sistema y profundización de la sectorización para fortalecer el control operativo.