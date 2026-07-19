1.500 atenciones en jornada de Gobierno al Barrio en el 2 de Octubre

Con cerca de 1.500 atenciones, la comunidad del 2 de Octubre fue beneficiada tras una nueva jornada de Gobierno al Barrio, liderada por el Distrito, a través del Plan de Emergencia Social (PES) - Pedro Romero, con trámites y servicios dirigidos a niños, jóvenes y adultos, aportando a la superación de la pobreza extrema en la ciudad.

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Entre los servicios institucionales se encontraban, en el área de salud: odontología, trabajo social, vacunación, medicina general, colocación y retiro de implantes subdérmicos, citologías, trámites para el certificado de discapacidad, atención en salud mental e infantil y prevención de enfermedades crónicas.

Gracias a la alianza con la Registraduría Nacional del Estado Civil, también fue posible la expedición de tarjetas de identidad y cédulas, así como la tramitación de duplicados y renovaciones de estos documentos.

Jorge Redondo, director del PES Pedro Romero, encabezó la jornada, resaltando la presencia del gobierno distrital en las comunidades más vulnerables. “Trabajamos desde los diferentes sectores de la ciudad, cercanos a la gente, trayendo soluciones que mejoren su calidad de vida”, afirmó.

La oferta incluyó también educación superior, acompañamiento a casos de violencia contra la mujer, caracterización de personas cuidadoras, emprendimiento, actividades recreativas y deportivas, e incluso servicio de postura de cejas y pestañas.

“Una excelente oportunidad porque somos una comunidad con bastantes problemáticas y necesidades, por eso hoy agradecemos por todas las entidades que llegaron hasta acá para atendernos”, destacó la habitante Aideth Bolívar.

En la actividad participaron los diez programas del PES Pedro Romero junto a sus aliados: EPS Proteger, Escuela Taller, Sisbén, Secretaría de Participación, Escuela de Gobierno, Secretaría de Hacienda, Fundación Saber, DADIS, IDER, la ESE Hospital Local Cartagena, entre otros.