Quinto Guerra, nuevo Presidente de la liga de Sóftbol de Bolívar

En la presidencia se eligió al abogado y ex alcalde de Cartagena, Antonio Quinto Guerra y como Vicepresidente al arquitecto y dirigente Héctor Anaya.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Antes que nada queremos agradecer a Dios por esta gran oportunidad de dirigir una de las ligas más importantes del departamento de Bolívar y nuestro propósito es devolverle el sitial que otrora tuvo, cuando éramos la principal liga de sóftbol de Colombia. Queremos rendirle homenaje con nuestro esfuerzo dirigencial a uno de los líderes más importantes del deporte de Cartagena y Bolívar, que lamentable ya no está con nosotros, pero que nos dejó un gran legado y que debemos enmarcar con letras de molde, el Dr. Argemiro Bermúdez Villadiego, quien nos enseñó el camino como dirigentes deportivos de talla nacional e internacional”, manifestó Quinto Guerra.

El nuevo presidente de la liga fue deportista de altos logros en la disciplina del Atletismo, ganando dos medallas de oro en los Juegos Nacionales de 1980, así mismo fue dirigente de la Liga de Atletismo por varios periodos y Presidente de Fedeligas. Fue uno de los concejales que, siendo dirigente, trabajo junto con la administración distrital en la organización y puesta en marcha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Cartagena 2006.

“Esperamos trabajar de la mano de la empresa privada, con un mensaje de responsabilidad social a través del deporte, como también de nuestros amigos en el gobierno Distrital y Departamental para que podamos cumplir con nuestros objetivos organizacionales y deportivos trazados, agregó Guerra Varela.

El nuevo órgano de administración de la liga de Bolívar que empieza a regir los destinos del Sóftbol departamental quedó así:

Presidente: Antonio Quinto Guerra Varela.

Vicepresidente: Héctor Anaya Pérez

Secretaria: Yasmin Lian Villarreal.

Tesorero: José Gabriel Baena Vergara.

Vocal: Hernando Villalobos Santoya.

“Vamos a trabajar unidos, todos en una misma dirección para reorganizar la casa y abrir puertas nuevamente que nos ayuden a volver a ser potencia nacional. Queremos que el Sóftbol de Bolívar vuelva a brillar a nivel competitivo y por supuesto el Sóftbol recreativo que también tiene mucha importancia para los cartageneros, amantes de la pelota blanda, acotó Anaya Pérez, Vicepresidente.

Entre los planes a corto plazo de la rectora departamental está la reorganización de la Liga, desde los propios clubes para revitalizar el Sóftbol de alta competencia en ambas ramas. La próxima cita será a mediados de agosto con el clasificatorio nacional en Bogotá de la rama femenina, luego viene el compromiso masculino en Montería.

Cabe recordar que Bolívar fue campeón femenino de los Juegos Nacionales del Eje Cafetero en la subsede Cali y espera revalidarlo a finales del próximo año en Montería y Sincelejo, sedes de las próximas justas nacionales.

El Comité Olímpico Colombiano ha visto con buenos ojos la escogencia de este nuevo organo de administración para Bolivar y Ciro Solano Hurtado Presidente del COC, envió un mensaje de optimismo, buenos propósitos y grandes expectativas con la nueva dirigencia de la liga de Bolívar.