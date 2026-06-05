ICBF Bolívar se une al paro nacional y suspende servicios por falta de presupuesto

Los trabajadores de la Regional Bolívar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se sumaron al paro nacional indefinido convocado por las organizaciones sindicales de la entidad. La medida mantiene paralizadas la atención al público y las actividades administrativas tanto en la dirección regional como en los diferentes centros zonales del departamento.

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El cese de actividades responde al rechazo generalizado por la falta de presupuesto aprobado por el Gobierno nacional para la vigencia actual, una situación que los manifestantes califican como una asfixia financiera que pone en riesgo la operación misional. Asimismo, los funcionarios denuncian una severa sobrecarga laboral para los defensores de familia, agudizada por el déficit crónico de personal calificado.

Con esta parálisis se encuentran temporalmente suspendidos trámites cotidianos como conciliaciones de cuotas alimentarias, regulaciones de visitas y autorizaciones para la salida de menores del país. Los sindicatos advirtieron que solo se garantizará la atención de emergencias extremas donde exista un riesgo inminente para la vida o la integridad de los niños, niñas y adolescentes, como casos de abuso sexual o maltrato físico grave.

Los trabajadores exigen al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General del ICBF la instalación inmediata de mesas de concertación con soluciones financieras concretas. Entre sus peticiones principales se destacan la ampliación de los recursos económicos para la entidad, la mejora de la infraestructura y la contratación urgente de equipos interdisciplinarios integrados por psicólogos, trabajadores sociales y nutricionistas para descongestionar los procesos de restablecimiento de derechos en la región.