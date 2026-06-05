Explosión en Pasacaballos afecta infraestructura eléctrica y genera interrupción del servicio

Como consecuencia de la emergencia ocurrida en la mañana de este jueves, relacionada con la explosión de una barcaza que se encontraba fondeada en un astillero del corregimiento de Pasacaballos, se presentó una afectación en el circuito Mamonal 9.

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Este circuito suministra energía a las poblaciones de Ararca, Barú, Santana, Isla Draga, Isla Abanico y sectores cercanos a Playa Blanca.

Las primeras inspecciones realizadas por el personal técnico evidencian daños considerables en varios tramos de la infraestructura eléctrica por lo que las labores de reparación y reconstrucción serán complejas y requerirán trabajos especializados para garantizar la seguridad del personal y la calidad del servicio.

Desde el momento de la contingencia, Afinia comenzó a desplegar todos los recursos técnicos y operativos necesarios para adelantar las inspecciones, definir el alcance de los daños y ejecutar las acciones que permitan restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

La compañía mantendrá informada a la comunidad sobre el avance de los trabajos y agradece la comprensión, paciencia y colaboración de los habitantes de las zonas afectadas mientras se desarrollan las labores de recuperación de la infraestructura eléctrica.