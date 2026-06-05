El Corredor de la Diversión lleva la celebración del cumpleaños de Cartagena a los niños

Tarde de juegos para los niños. // Alcaldía de Cartagena

Junio arrancó con todas las de la ley, celebrando los 493 años de Cartagena de Indias, y el alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, ha dispuesto que la fiesta incluya a los niños y niñas de la ciudad. Es así como nace el ‘Corredor de la Diversión’, un espacio en el que durante dos días las familias cartageneras podrán disfrutar de una variada agenda en el Nuevo Chambacú, el parque Espíritu del Manglar y en la Plaza de Variedades.

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“Nuestros niños y niñas también merecen ser parte de la celebración a Cartagena: por disposición del señor alcalde y de la mano de diferentes dependencias del Distrito hemos organizado una programación que incluye juegos, talleres de lectura, show de música, de títeres y hasta un festival de fútbol, así que esperamos que todos nos acompañen”, asegura Ana Milena Jiménez, secretaria de Desarrollo social.

A partir de las 4 de la tarde, este viernes y sábado, el ‘Corredor de la diversión’ espera reunir a más de 2 mil niños y niñas para celebrar la cartageneidad. En esta ocasión, la Secretaría de Desarrollo Social de la mano de la Oficina de Gestión Social, el IDER, IPCC, EPA, la Secretaría de Educación, la Escuela de Gobierno y la Umata han unido esfuerzos para hacer feliz a la niñez de la ciudad. A continuación, compartimos la agenda en cada uno de los puntos.

Viernes, 5 de junio. Hora: 4:00 p. m.

Nuevo Chambacú: actividades culturales, plan lector para niños y niñas, pintura y festival de Fútbol Infantil de 10 y 11 años.

Parque Espíritu del Manglar: actividades lúdicas sobre el cuidado del medio ambiente, juegos y recreación, concurso de pintura.

Plaza de Variedades: Shows musicales y baile, ludoteca, pintucaritas, entre otros.

Sábado, 6 de junio. Hora: 4:00 p. m.

Plaza de Variedades: ⁠Inflables para niños y niñas, la ludoteca viajera.

Parque Espíritu del Manglar: actividades lúdicas sobre el cuidado del medio ambiente, juegos y recreación, concurso de pintura.

Nuevo Chambacú: Función de títeres, Pintucaritas, Juegos lúdicos, y festival de Fútbol Infantil para niños de 10 y 11 años.

Durante los dos días, se cantará el cumpleaños de Cartagena con todas las familias que asistan a los eventos. Es importante recordarle a la ciudadanía que el buen comportamiento es clave para que nuestros niños y niñas disfruten de este ‘Corredor de la Diversión’.