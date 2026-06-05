Cartageneros celebraron los 493 años de la ciudad con música y orgullo local

Lleno total en la Plaza de Todos en la celebración de los 493 años de Cartagena. // Alcaldía

Cartagena celebró por todo lo alto sus 493 años de historia. La Plaza de Todos registró lleno total durante el gran concierto organizado por la Alcaldía Mayor de Cartagena y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), una jornada que reunió a miles de ciudadanos alrededor de la música, la cultura y el orgullo de ser cartageneros.

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Familias, visitantes y amantes de la música respondieron al llamado para vivir una noche especial en honor a la Heroica, en un escenario que se convirtió en punto de encuentro para exaltar la identidad, las tradiciones y el talento local que hoy representa a Cartagena dentro y fuera del país.

La celebración, en cabeza del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, contó con la articulación de todo el Distrito y el IPCC, con su directora, Shirley Tuñón. Talento cartagenero, que puso a vibrar a un público joven, en su gran mayoría, se tomó la ciudad.

“Esta noche fue especial celebrando los 493 años de Cartagena con nuestros artistas locales más posicionados. Cartagena se merece celebrar alrededor de su cultura, su identidad, su patrimonio y su tradición”, expresó la directora del IPCC, Shirley Tuñón.

La nómina artística estuvo integrada por Zaider, Héctor Nazza, Lil Silvio, Criss y Ronny, Juanda Iriarte, Jader Tremendo, DJ Dever, DJ Blass y DJ Hort, demostrando la fuerza y el alcance que tiene el talento nacido en Cartagena.

Uno de los momentos más representativos de la noche fue la presencia de las 41 candidatas al Reinado Popular de la Independencia, quienes compartieron con los asistentes y se sumaron a esta celebración que reunió a la ciudad alrededor de su aniversario.

“Hoy estamos todos los cartageneros reunidos celebrando nuestro cumpleaños número 493. Espero que todos aprovechemos estos espacios para vivir la cultura cartagenera y salvaguardar nuestro patrimonio cultural”, manifestó Madeleine Morillo, representante del barrio República de Venezuela.

Por su parte, Daniela Valentina Cuadro, representante del barrio Los Caracoles, destacó el ambiente vivido durante la jornada.

“Estoy súper orgullosa de estar aquí como candidata a la Independencia. Es muy bonito ver cómo la Alcaldía celebra el cumpleaños de Cartagena por lo alto con los mejores cantantes que tenemos en nuestra ciudad. Tenemos un talento increíble”, señaló.

Los artistas también resaltaron la importancia de generar espacios para visibilizar a quienes llevan el nombre de Cartagena a diferentes escenarios del país y el mundo.

“Gracias a esta administración por tenernos en cuenta. Somos artistas que representamos a Cartagena para el mundo y cada vez eso se verá más demostrado”, afirmó Jader Tremendo.

La celebración hizo parte de la agenda especial que ha impulsado y liderado el alcalde Dumek Turbay Paz para conmemorar los 493 años de Cartagena, una semana cargada de actividades culturales, actos simbólicos, encuentros ciudadanos, reconocimientos e inauguraciones de proyectos que continúan aportando a la transformación de la ciudad.

A través de esta programación, la Administración Distrital ha buscado que los cartageneros se reencontraran con su historia, fortalecieran su sentido de pertenencia y celebraran el presente de una ciudad que avanza con obras, inversión social, recuperación de espacios y una apuesta permanente por la cultura como eje de desarrollo.

Con una Plaza de Todos completamente llena, la semana de este aniversario 493 de Cartagena continúa demostrando que la cartageneidad sigue viva en cada expresión cultural, en cada artista local y en cada ciudadano que se siente orgulloso de celebrar. En el Gobierno de la Transformación, la cultura continúa consolidándose como un puente para el encuentro, la identidad y el orgullo colectivo.