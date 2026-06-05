Capturan a alias ‘El Ñato Maldad’ tras robar el celular a una mujer en Mompox

Lo que parecía ser un golpe rápido terminó en una captura en cuestión de minutos. Alias “El Ñato Maldad” no alcanzó a disfrutar el botín que acababa de arrebatarle a una mujer en el barrio Primero de Mayo, porque la reacción de las Zonas de Atención Policial frustró su huida.

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Según testigos, el sujeto sorprendió a la víctima y le quitó su teléfono celular antes de emprender la carrera por las calles del sector. Los gritos de auxilio alertaron a la comunidad y a los uniformados que patrullaban la zona, quienes de inmediato activaron un operativo para cerrarle el paso.

La persecución no duró mucho. Varias cuadras más adelante, los policías lograron interceptarlo y, durante el registro, encontraron en su poder el celular que minutos antes había sido reportado como hurtado.

El procedimiento permitió no solo recuperar el equipo móvil y devolverlo a su propietaria, sino también sacar de circulación a un hombre que, de acuerdo con las autoridades, ya registra anotaciones judiciales por el mismo delito.

“Cada captura representa una respuesta contundente frente a quienes pretenden afectar la tranquilidad de nuestros ciudadanos. Gracias a la rápida reacción de nuestros uniformados se logró la recuperación del celular y la judicialización de esta persona”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Alias “El Ñato Maldad” fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de hurto, mientras avanzan las audiencias que definirán su situación judicial.