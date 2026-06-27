Policía captura en flagrancia a alias Pirra y El Canario vendiendo droga en vía pública

Como resultado de las acciones operativas desplegadas para combatir el tráfico de estupefacientes en la ciudad, la Policía Nacional logró la captura en flagrancia de dos presuntos distribuidores de drogas en sectores populares de la ciudad.

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El primer operativo fue realizado en la calle 48, del barrio España, mediante actividades de registro y control, en el que fue capturado alias ‘El Pirra’, de 44 años de edad, por el delito de tráfico de estupefacientes.

El capturado fue sorprendido presuntamente expendiendo alucinógenos en vía pública. Durante el procedimiento le fueron incautadas 175 dosis de base de coca, empacadas en una bolsa hermética y listas para su comercialización.

De igual forma, en el sector del Anillo Vial, del corregimiento de la Boquilla, fue capturado un sujeto conocido como alias ‘El Canario’, de 28 años, a quien las patrullas de vigilancia le encontraron en su poder una bolsa con más de 100 dosis de marihuana, listas para ser comercializadas.

De acuerdo con las investigaciones, los capturados, al parecer, fungían como distribuidores y expendedores móviles al servicio de estructuras delincuenciales dedicadas al tráfico local de estupefacientes.

Los elementos incautados y los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares que definan su situación judicial.

En lo corrido del año se han capturado más de 1.685 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 622 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Cada captura por tráfico de estupefacientes representa un golpe directo a las redes delincuenciales que buscan lucrarse afectando la seguridad y la convivencia ciudadana. Seguiremos adelantando acciones contundentes para identificar, capturar y judicializar a quienes participan en estas actividades ilícitas”, manifestó el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.