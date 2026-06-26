Más de 400 personas fortalecieron sus capacidades de empleo en el Bootcamp del PES

Más de 400 personas vivieron la experiencia de un Bootcamp, dos jornadas intensivas donde los emprendedores fortalecieron sus habilidades de negocio, mientras quienes buscan empleo se equiparon con las herramientas necesarias para destacarse frente a las vacantes que ofrecen empresas y agencias en la ciudad.

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La actividad fue realizada por el Centro de Oportunidades de Cartagena, una iniciativa de la Alcaldía de Cartagena, a través del Plan de Emergencia Social- Pedro Romero, cuyo objetivo es acompañar a la comunidad en el fortalecimiento de sus capacidades y habilidades mediante de tres líneas: empleo, emprendimiento y aceleración.

“Para nosotros es de gran importancia aliarnos con entidades que nos permitan llegar al mayor número de cartageneros con opciones de emprendimiento y empleabilidad, brindándoles herramientas para mejorar su calidad de vida”, destacó Jorge Redondo, director del Plan de Emergencia Social - Pedro Romero.

Desde el área de Inclusión Económica del Centro Intégrate se abordó la elaboración de hojas de vida y los retos de la vida laboral; la Universidad Regional del Caribe presentó una charla sobre la realidad financiera de los emprendedores; y la Fundación Grupo Social orientó a los asistentes en la identificación de su perfil, ya sea como emprendedor o como empleado.

Por su parte, Opportunity International Colombia fomentó la cultura del ahorro a través de los Grupos de Ahorro y Crédito Local (GACL), una metodología comunitaria en la que las personas se organizan voluntariamente para realizar pequeños aportes quincenales, construir un fondo común, acceder a microcréditos y reducir su dependencia de préstamos informales.

También participó Robinson Mendoza, CEO de la Clínica de Emprendedores, con la charla “Activación comercial con IA para emprendedores”.

José Navarro, uno de los asistentes, resaltó que el evento ofreció “información valiosa que nos sirve como ruta para iniciar nuestros proyectos, ya sean laborales o de emprendimiento. También asistieron entidades que nos instruyeron con todos sus servicios; gracias por la invitación”.

En este espacio participaron: la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Desarrollo Económico (UDE); Secretaría de Participación y Desarrollo Social, Fundación Grupo Social, Centro Intégrate, Banco Mundo Mujer, Colpensiones, Cámara de Comercio, Agencia Pública de Empleo del SENA , Universidad de San Buenaventura, IAFIC, entre otras entidades.