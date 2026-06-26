Gobernación lanza campaña Bolívar Late para llevar arte y cultura a todo el territorio

El Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (ICULTUR) presentó oficialmente la campaña Bolívar Late, una estrategia que busca fortalecer el acceso al arte, la lectura, la escritura, el patrimonio y las expresiones culturales en los municipios del departamento.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El lanzamiento se realizó en el Palacio de la Proclamación, en el marco del XIII Encuentro de la Red Departamental de Bibliotecas Públicas de Bolívar, un espacio que reunió a los integrantes de la Red de Bibliotecas, a los coordinadores de cultura de los municipios y a representantes de los medios de comunicación para conocer los alcances de esta iniciativa, que llevará una amplia agenda cultural a los territorios.

Con el lema Laboratorio de Arte, Talento y Expresión, Bolívar Late nace como una apuesta de la Gobernación de Bolívar, a través de ICULTUR, para consolidar una red de trabajo cultural que impulse procesos de formación, creación y participación ciudadana desde las bibliotecas públicas, las casas de cultura y los diferentes escenarios culturales del departamento.

La campaña promoverá actividades de lectura, escritura, oralidad, formación artística, circulación cultural, patrimonio e innovación, con el propósito de acercar la oferta institucional a las comunidades y fortalecer la identidad cultural de los bolivarenses.

Durante la presentación, la directora de ICULTUR, Vaneza Daguer, destacó que Bolívar Late representa una nueva forma de conectar a los municipios a través de la cultura.

“Bolívar Late es una invitación a que la cultura llegue a cada rincón del departamento. Queremos fortalecer el trabajo que realizan las bibliotecas públicas y los coordinadores de cultura, llevando oportunidades de formación, creación y participación para niños, jóvenes y adultos. Esta campaña es una apuesta por el talento de nuestra gente y por una cultura que transforma territorios.”

Los coordinadores de cultura y los responsables de las bibliotecas públicas serán aliados fundamentales para la implementación de esta estrategia, articulando acciones que permitirán que la campaña tenga presencia en los municipios y llegue a las comunidades con una programación diversa e incluyente.

Con Bolívar Late, la Gobernación de Bolívar, a través de ICULTUR, reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sector cultural y con la construcción de un departamento donde el arte, la lectura y el patrimonio sean motores de desarrollo, identidad y transformación social.

La campaña iniciará su recorrido por el departamento en los próximos meses con una agenda que llegará a los diferentes municipios, promoviendo espacios de encuentro, aprendizaje y creación para que la cultura siga latiendo en cada rincón de Bolívar.