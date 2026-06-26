Yamil Arana acompaña al presidente electo en su peregrinación a la iglesia San Pedro Claver

Yamil Arana, gobernador de Bolívar; y Abelardo De la Espriella, presidente electo. // Gobernación de Bolívar

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, compartió un momento especial con el presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, en la parroquia San Pedro Claver de Cartagena, en la cual el nuevo Jefe de Estaso cumplió su promesa de peregrinación a este templo, tras su victoria electoral el pasado 21 de junio.

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En el emotivo momento estuvieron presentes las primeras damas Angélica Salas y Ana Lucía Pineda.

Al terminar, ambos dirigentes sostuvieron un diálogo en el que se abordó el futuro del departamento y los retos que deberán asumirse de manera articulada entre el Gobierno Nacional y la administración departamental.

Durante el encuentro, el gobernador Yamil Arana expresó su disposición de trabajar de manera coordinada con el nuevo Gobierno Nacional para impulsar los proyectos estratégicos que permitan acelerar el desarrollo de Bolívar y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Por su parte, el presidente electo, Abelardo De la Espriella, reiteró el compromiso que tendrá su gobierno con el departamento.

“Bolívar va a tener presidente. Estoy comprometido con este departamento, está en mi corazón, en la historia de mi familia, y se merece ser reivindicado porque ha sido abandonado por el centralismo”, expresó.

El días pasados, Arana había manifestado su deseo de que Bolívar se convirtiera en el departamento “pechichón” del nuevo gobierno.

El mandatario departamental destacó que este primer acercamiento constituye una señal positiva para fortalecer la agenda de inversiones que Bolívar necesita en materia de infraestructura, educación, agua potable, seguridad, conectividad y desarrollo social.