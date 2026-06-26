DATT inmoviliza 200 motos durante operativos de control en el carril de Solo Bus

La Alcaldía de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), continúa intensificando los operativos de control en el carril exclusivo de Solo Bus, uno de los corredores viales más importantes de Cartagena, con el propósito de garantizar la movilidad, proteger el transporte público y hacer cumplir las normas de tránsito.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante las más recientes jornadas de control, realizadas en articulación con la Secretaría del Interior, la Policía Nacional y la Infantería de Marina, fueron inmovilizadas más de 200 motocicletas cuyos conductores transitaban de manera irregular por el carril exclusivo, poniendo en riesgo la seguridad vial y afectando la operación del sistema de transporte.

“Estos operativos continuarán de manera permanente y en diferentes horarios hasta lograr que los actores viales respeten la destinación exclusiva de este corredor. Nuestro compromiso es garantizar una movilidad más ordenada y segura para todos los cartageneros”, señaló José Ricaurte, director de DATT.

Además de los controles por infracciones de tránsito, las autoridades realizaron verificación de antecedentes judiciales y de identificación a los conductores intervenidos, fortaleciendo así las acciones integrales de seguridad en este importante corredor vial.

El DATT reiteró que el carril de Solo Bus es de uso exclusivo para los vehículos autorizados y recordó que su invasión constituye una infracción contemplada en las normas de tránsito, por lo que quienes incumplan la medida se exponen a comparendos e inmovilización del vehículo.

El DATT hizo un llamado a los motociclistas y demás actores viales para que respeten la señalización y las normas de tránsito.

Invadir el carril exclusivo no solo representa una infracción, sino que también genera congestión, incrementa el riesgo de siniestros viales y afecta el servicio de transporte público que diariamente utilizan miles de ciudadanos.

La Administración Distrital ratifica que seguirá adelantando operativos con el acompañamiento de las autoridades competentes, convencida de que el respeto por las normas es fundamental para construir una movilidad más segura, eficiente y organizada en Cartagena.