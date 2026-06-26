Posta Challenge transmitirá el partido de Colombia vs. Portugal en la Plaza de los Coches

Mañana, sábado 27 de junio, la Plaza de los Coches se convertirá en el escenario donde se encontrarán la emoción del fútbol y lo mejor de la alta cocina local en el segundo día de feria del Posta Challenge 2026.

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La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias y Corpoturismo informan que la atención de los restaurantes participantes iniciará a las 4:30 p.m., como antesala para la transmisión en vivo y en pantalla gigante del partido de la Selección Colombia frente a Portugal, la cual iniciará a las 6:00 p.m.

Para añadir más emoción a la jornada mundialista, el aliado oficial de la feria, SuperGiros Bolívar, ofrecerá dinámicas exclusivas en su stand durante los noventa minutos de juego. Los asistentes que realicen recargas de BetPlay a partir de $10.000 podrán participar activamente en el sorteo de tres gafas oficiales de la Selección Colombia.

Innovación, identidad y sabor a precios de feria

El Posta Challenge se desarrolla en el marco de las festividades del Cumpleaños 493 de Cartagena de Indias, uniendo de manera directa la cocina tradicional y la vanguardia con el respaldo institucional de Acodrés Capítulo Cartagena, la Cámara de Comercio de Cartagena y Fenalco Bolívar.

Posta Challenge tiene como propósito central incentivar la creatividad e innovación culinaria de los restaurantes de la ciudad mediante interpretaciones contemporáneas de la clásica posta cartagenera. De esta manera, el plato se proyecta como un ícono moderno de la gastronomía de la región y una sólida plataforma de promoción para el talento local.

Durante esta feria de tres días, los comensales pueden degustar las propuestas exclusivas de los 16 restaurantes en competencia por un valor unificado de $25.000 por plato. Las preparaciones mantienen la base e ingredientes tradicionales de la cocina cartagenera, pero presentados en formatos novedosos y de vanguardia.

Apuesta estratégica por el turismo gastronómico

El Posta Challenge responde a una visión de competitividad que busca entender y promover el destino mediante la diversificación de sus segmentos turísticos.

“Posta Challenge hace parte de nuestra apuesta por consolidar el segmento de turismo gastronómico, reconociendo que la cocina cartagenera es un patrimonio vivo, un elemento de identidad y una poderosa motivación de viaje para miles de visitantes. Con esta visión integral, buscamos que cada segmento aporte al desarrollo económico, social y cultural de Cartagena, generando nuevas experiencias para quienes nos visitan”, destacó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

Los comensales tienen en sus manos el 60% de la votación final. Para participar, solo deben escanear el código QR presente en cada stand de la Plaza de los Coches y validar su voto registrando su correo electrónico. El 40% restante será evaluado por el jurado experto bajo estrictos criterios de presentación, sabor e innovación.

La invitación queda abierta para que cartageneros y visitantes se acerquen mañana a partir de las 4:30 p.m. a vivir una verdadera fiesta de identidad, pasión futbolera y alta cocina cartagenera.