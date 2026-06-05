Afinia programa cortes de energía en Bolívar y el sur del Magdalena por mejoras en el servicio

Afinia, filial del Grupo EPM, continúa ejecutando su plan de modernización de redes eléctricas para fortalecer la continuidad y calidad del servicio. Entre el 8 al 14 de junio se desarrollarán actividades de mantenimiento, reposición de infraestructura, normalización de equipos y mejoras en subestaciones de diversos municipios de Bolívar y sur de Magdalena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Estas labores requerirán interrupciones programadas del servicio en los siguientes municipios, corregimientos y/o sectores:

LUNES, 08 DE JUNIO

Circuito Hatillo de Loba 1 De 2:00 p. m. a 6:00 p. m., en el municipio de Hatillo de Loba. Sectores: Zona urbana del municipio de Hatillo de Loba. Zona rural del municipio de Hatillo de Loba: Juana Sánchez, vía Juana Sánchez - Hatillo de Loba y sectores aledaños a esta vía.

Circuito Zambrano 3 De 7:00 a. m. a 4:00 p. m., en zona urbana del municipio de Córdoba (Bolívar) y sus corregimientos: San Andrés, Santa Lucía, Tacamochito y Tacamocho.

Circuito Bocagrande 5 De 7:00 a. m. a 4:00 p. m., en Cartagena. Sectores: Bocagrande: desde la calle 4 hasta la calle 9 (calle del Valle), entre la carrera 3 (avenida Sucre) y la carrera 6; carrera 5 entre calle 4 y calle 6; carrera 3 entre calle 4 y calle 9 (calle del Valle).

Circuito Bocagrande 7 De 7:00 a. m. a 4:00 p. m., en Cartagena. Sectores: Zona rural de Cartagena: Bocachica, Caño del Oro, Punta Arenas y Tierra Bomba.

MARTES, 09 DE JUNIO

Circuito Sur de Bolívar De 3:00 p. m. a 6:00 p. m., en los municipios de El Peñón (Bolívar) y El Banco (Magdalena). Sectores: Zona urbana y rural del municipio de El Peñón. Zona rural de El Banco: vía El Banco - Cerrito, vía Cerrito - El Peñón, vía El Peñón - El Peñoncito, vía El Peñoncito - Puerto Boca. Sectores: Cerrito, El Peñón, El Peñoncito y sectores aledaños.

Circuito Olaya (Magangué) De 8:00 a. m. a 4:00 p. m., en el municipio de Magangué. Sectores: Zona urbana de Magangué: barrio 2 de Noviembre, sectores carrera 13B entre calle 5A y calle 7, calle 5 entre carrera 11 y carrera 11C, barrio 1 de Mayo y barrio Buenos Aires. Zona rural de Magangué: El Retiro, Madrid, Guazo, finca El Bosque, finca Isa Cristy, finca Los Lagos y finca Sandra Paula.

Circuito Santa Isabel (Magangué) De 8:00 a. m. a 8:30 a. m., y de 3:30 p. m. a 4:00 p. m., en el municipio de Magangué. Sectores: Zona rural de Magangué: Henequén.

Circuito Santa Isabel (Magangué) De 8:00 a. m. a 4:00 p. m., en el municipio de Magangué. Sectores: Zona rural del municipio de Magangué: Cascajal, Ceibal, Betania y La Pascuala. Zona rural de San Pedro (Sucre): Numancia y San José. Zona rural de Buenavista (Sucre): Las Chicas y Los Anones. Zona rural de Magangué: El Cuaro, Florencia, Juan Arias, vía Henequén - Camilo Torres y vía Camilo Torres - Cascajal.

Circuito San Juan Nepomuceno 1 De 8:00 a. m. a 2:30 p. m., en los municipios de El Guamo y San Juan Nepomuceno. Sectores: Zona urbana del municipio de El Guamo (Bolívar). Zona rural del municipio de El Guamo: La Enea, Lata y sectores aledaños a la vía Lata - Guaquirí. Zona urbana de San Juan Nepomuceno: urbanización Nuevo San Juan, sector Costa de Oro, urbanización Villa Delly, La Haya, vía a Calamar y San Pedro Consolado. Zona rural del municipio de San Juan Nepomuceno: San Pedro Consolado, La Haya, El Jobo y sectores aledaños a la vía San Juan Nepomuceno - Carreto.

Línea 596 De 8:00 a. m. a 4:00 p. m., en los municipios de María La Baja (Bolívar) y San Onofre (Sucre). Sectores: Zona urbana del municipio de María La Baja (Bolívar). Zona rural del municipio de María La Baja (Bolívar): Colú, Correa, El Níspero, Flamenco, Nueva Florida, Ñanguma, Retiro Nuevo, Nueva Esperanza, El Playón y Los Bellos. Zona rural del municipio de San Onofre (Sucre): Sabanas de Mucacal, San Antonio, Labarcés, Boca Cerrada, Majaguas, Primero de Julio y San Pablo.

MIÉRCOLES, 10 DE JUNIO

Circuito San Juan Nepomuceno 2 De 7:20 a. m. a 5:55 p. m., en el municipio de San Juan Nepomuceno. Sectores: Zona urbana de San Juan Nepomuceno: 16 de Mayo, El Progreso, Victorino, Las Delicias, Bellavista, Diógenes Arrieta, El Silencio, Los Nogales, Barranquillita, Barrio Arriba, San Pedro, La Mochila, La Paz, urbanización El Valle, Media Tapa, El Cerrito, Isla Verde, Buenos Aires, Palmira, Armero, La Floresta, Nueva Floresta, Pueblo Nuevo, Chile, 20 de Marzo, La Frontera, Guarumal, 9 de Marzo, San Tropel, Centro, La Bodega, Hurpango, San Isidro, San José, El Bolsillo, Villa Carmen, El Roble, Ciudadela, urbanización Altamira y calle 19 con carrera 25, sector urbanización Costa de Oro.

Circuito Bayunca 1 De 8:00 a. m. a 8:30 a. m., y de 5:30 p. m. a 6:00 p. m., en los municipios de Villanueva y Santa Rosa. Sectores: Zona urbana de Villanueva: urbanización Villa Camila. Zona rural de Villanueva: Cipacoa, finca Santa Mónica, finca La Carolina, finca Alcázar, finca Coyaima, finca Virgen del Carmen, finca El Silencio, finca Mora Linda, finca El Paraíso, finca Santa Marta, finca El Edén, finca Villalaura y finca De los Huevos. Zona rural de Santa Rosa: finca La Reforma, finca Las Palmeras, finca Monte Carmelo, finca Florencia, finca La Popita, finca La Ciénaga, finca Las Mercedes, finca Vijagual, finca El Socorro, finca La Gardenia, finca Puente El Chorro y vía Santa Rosa - Villanueva.

Circuito Bayunca 1 De 8:00 a. m. a 6:00 p. m., en el municipio de Villanueva (Bolívar). Sectores: Zona urbana de Villanueva: barrios Miraflores, Pradillo, Las Flores, La Esperanza, Sitio Nuevo, Colón, La Loma y San José; vía Algarrobo, calle Cabrero, calle Principal y transversal 13 con calle 19A. Zona rural de Villanueva: finca Rosío, finca Doña Rosa, finca Alto Putumayo, finca Rancho Grande, finca Palo de Agua y finca Mora Linda.

Circuito Hatillo de Loba 2 De 2:00 p. m. a 6:00 p. m., en los municipios de Hatillo de Loba y Barranco de Loba. Sectores: Zona rural del municipio de Hatillo de Loba: La Victoria, Gualí, Las Marías, hacienda Las Flores, vía Hatillo - La Victoria, Caño Mono y sectores aledaños. Zona rural del municipio de Barranco de Loba: Minas de Santa Cruz, Buenos Aires, Los Cerritos, Puerto Corozo, Río Nuevo, Escubillal, finca Tamayo, Las Casitas, Cañón Hernán y El Torito.

Circuito Magangué 4 De 8:00 a. m. a 4:00 p. m., en los municipios de Magangué, Talaigua Nuevo, Cicuco y Mompox (Bolívar). Sectores: Zona urbana de Magangué: Belisario. Zona rural de Magangué: Yatí, Santa Lucía, Las Brisas, Puerto Kennedy, Tacaloa, El Pueblito, Santa Fe, Santo Domingo y las fincas Providencia, El Istmo, Claro de Luna, Belleza y Santa Teresa. Zona rural de Talaigua Nuevo: Isla Grande. Zona rural de Cicuco: La Peña, San Francisco, Frente Puerto Rey, carrera 1 kilómetro 1 y finca Las Brisas. Zona rural de Mompox: San Ignacio, Santa Cruz, Santa Rosa y La Travesía.

Circuito San Jacinto 1 De 8:00 a. m. a 4:00 p. m., en los municipios de San Juan Nepomuceno y El Guamo. Sectores: Zona rural de San Juan Nepomuceno: Las Porqueras, Corralito, San Agustín, vía Las Porqueras - Corralito, vía Corralito - San Agustín, vía San Agustín - Nervití y sectores aledaños. Zona rural de El Guamo: Nervití, Tasajera, Robles, vía Tasajera - El Roble y sectores aledaños.

Circuito Ternera 2 De 9:00 a. m. a 9:30 a. m., en Turbaco. Sectores: Zona urbana de Turbaco: La Plaza, San Antonio, Campo Alegre, El Porvenir, calle del Cerro, calle del Progreso, calle El Coco, calle del Mercado, calle del Totumo, urbanización La Montaña, calle Las Flores, La Manga, Paraíso, La Canalita, Arroyo Lejos, Cucumán, Las Cocas y Buenos Aires.

Circuito Ternera 2 De 9:00 a. m. a 5:00 p. m., en Turbaco. Sectores: Zona urbana de Turbaco: La Conquista, Los Laureles, Guadalupe, urbanización Cabañas del Rey y urbanización Brisas del Nisperal. Zona rural de Turbaco: Cañaveral, San José de Chiquito, Pueblo Nuevo, urbanización Melina Real y las fincas La Cabaña, Puerta Abierta, Villa Rosa, San Antonieta, El Refugio, El Carajo, Casa Verde, 89, 92, Sabaneta y Coquera; además de sectores aledaños a las vías Turbaco - Cañaveral y Turbaco - San José de Chiquito.

Circuito Ternera 2 De 4:30 p. m. a 5:00 p. m., en Turbaco. Sectores: Zona urbana de Turbaco: La Plaza, San Antonio, Campo Alegre, El Porvenir, calle del Cerro, calle del Progreso, calle El Coco, calle del Mercado, calle del Totumo, urbanización La Montaña, calle Las Flores, La Manga, Paraíso, La Canalita, Arroyo Lejos, Cucumán, Las Cocas y Buenos Aires.

Línea 582 De 7:00 a. m. a 5:00 p. m., en los municipios de Morales, Simití, Santa Rosa del Sur y San Pablo (Bolívar). Sectores: Zona urbana y rural de los municipios de Morales, Simití, Santa Rosa del Sur y San Pablo. Corregimientos de Simití: Monterrey, San Blas, Ánimas Bajas, San Luis y Sabanas de San Luis. Corregimientos de San Pablo: Cañabrava, Pozo Azul y Santo Domingo. Corregimientos de Santa Rosa del Sur: Arrayanes, San Isidro, San Francisco, Los Canelos y San Benito.

Circuito San Jacinto 1 De 6:00 a. m. a 4:00 p. m. En San Jacinto (Bolívar), San Juan Nepomuceno y El Guamo: zona urbana de San Jacinto: barrios La Paz, Cerro Maco, Brasilar, Villa Alegría, Paraíso y Las Mercedes. Zona rural de San Juan Nepomuceno: Las Porqueras, San Agustín, Los Nogales y El Palmar. Zona rural de El Guamo: Tasajera, Robles, Nervití y sectores aledaños.

Circuito San Jacinto 2 De 6:00 a. m. a 4:00 p. m. En San Jacinto: zona urbana del municipio de San Jacinto: barrios 8 de Diciembre, 17 de Octubre, San Rafael, La Gloria, Abajo, Marbella, Loma del Viento, Arriba, San Lucas, La Isla y La Campesina; sectores de La Variante y sectores aledaños a la carretera que conduce de El Carmen de Bolívar a San Jacinto.

Circuito San Juan Nepomuceno 1 De 6:00 a. m. a 4:00 p. m. En El Guamo y San Juan Nepomuceno (Bolívar): zona urbana del municipio de El Guamo. Zona rural del municipio de El Guamo: La Enea, Lata y sectores aledaños a la vía Lata–Guaquirí. En la zona urbana de San Juan Nepomuceno: urbanización Nuevo San Juan, sector Costa de Oro, urbanización Villa Delly, La Haya y vía a Calamar. En la zona rural del municipio de San Juan Nepomuceno: San Pedro Consolado, La Haya, El Jobo y sectores aledaños a la vía San Juan Nepomuceno–Carreto.

Circuito San Juan Nepomuceno 2: De 6:00 a. m. a 4:00 p. m. En San Juan Nepomuceno: zona urbana de San Juan Nepomuceno: barrios 16 de Mayo, El Progreso, Victorino, Las Delicias, Bellavista, Diógenes Arrieta, El Silencio, Los Nogales, Barranquillita, Arriba, San Pedro, La Mochila, La Paz, Media Tapa, El Cerrito, Isla Verde, Buenos Aires, Palmira, Armero, La Floresta, Nueva Floresta, Pueblo Nuevo, Chile, 20 de Marzo, La Frontera, Guarumal, 9 de Marzo, San Tropel, Centro, La Bodega, Hurpango, San Isidro, San José, El Bolsillo, Villa Carmen, El Roble y Ciudadela. También comprende las urbanizaciones El Valle, Altamira y Costa de Oro, esta última en el sector de la calle 19 con carrera 25

JUEVES, 11 DE JUNIO

Circuito Sur de Bolívar De: 3:00 p. m. a 6:00 p. m. En: El Peñón (Bolívar) y El Banco (Magdalena) sectores; zona urbana y rural del municipio de El Peñón. Zona rural de El Banco: vía El Banco - Cerrito, vía Cerrito - El Peñón, vía El Peñón - El Peñoncito y vía El Peñoncito - Puerto Boca, Cerrito, El Peñón, El Peñoncito y sectores aledaños.

VIERNES, 12 DE JUNIO

Circuito Hatillo de Loba 1 De 2:00 p. m. a 6:00 p. m. En Hatillo de Loba: Zona urbana del municipio de Hatillo de Loba. Zona rural del municipio de Hatillo de Loba: Juana Sánchez, vía Juana Sánchez - Hatillo de Loba y sectores aledaños a esta vía.

Línea 556 De: 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En: Pinillos, Magangué, Achí y San Fernando; Zona urbana y rural del municipio de Pinillos. Zona rural de Magangué: Pancegüita, Palmarito, Barbosa, Sitio Nuevo, San Sebastián Buenavista, San José de las Martas, Conyogal, Las Brisas, Playa de las Flores, Mantequera y Santa Mónica. Zona rural de San Fernando: El Pozón y Pueblo Nuevo. Zona rural de Achí: Playa Alta, Guacamayo y Tres Cruces.

Circuito San Estanislao 2 De: 8:00 a. m. a 8:30 a. m. y de 5:30 p. m. a 6:00 p. m. En: Soplaviento, Repelón y San Cristóbal; Zona rural de Soplaviento: finca El Chorrito. Zona rural de Repelón Atlántico): polideportivo, barrio Media Tapa, barrio El Bolsillo, corregimiento Villa Rosa y sector El Porvenir (Compuertas). Zona urbana del municipio de San Cristóbal. Zona rural del municipio de San Cristóbal: Higueretal y Las Cruces.

Circuito San Estanislao 2 De: 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En: Repelón; Zona rural de Repelón: barrio La Sonrisa, Cementerio, Los Almendros, Parque, Barrio Nuevo, barrio La Cruz, urbanización San José, barrio Tres Puntas, barrio El Triple, barrio La Loma y corregimiento Villa Rosa.

SÁBADO, 13 DE JUNIO

Circuito Candelaria 1 De: 10:00 a. m. a 7:00 p. m. En: Cartagena, sector barrio Villa Hermosa; carrera 96A entre calles 1 y 3, y carrera 92B entre calles 1 y 3, sector Campo Bello III.

Circuito Sur de Bolívar De: 5:00 a. m. a 8:00 a. m. En: El Peñón (Bolívar) y El Banco (Magdalena); zona urbana y rural del municipio de El Peñón. Zona rural de El Banco: vía El Banco - Cerrito, vía Cerrito - El Peñón, vía El Peñón - El Peñoncito y vía El Peñoncito - Puerto Boca. Sectores: Cerrito, El Peñón, El Peñoncito y sectores aledaños.

Circuito Zambrano 3 De: 7:00 a. m. a 4:00 p. m. En: Córdoba (Bolívar); zona urbana del municipio de Córdoba. Zona rural: San Andrés, Santa Lucía, Tacomochito y Tacomacho.

Circuito San Francisco (Magangué) De: 7:00 a. m. a 5:00 p. m. En: Mompox; barrios Faciolince, La Esperanza, San Carlos, Centro, La Territorial, Pastrana, 6 de Agosto, San Martín, La Victoria, Los Comuneros, Las Palmas, Juan XXIII, El Carmen, Pablo VI, La Paz, La Magdalena, La Unión, 1.º de Julio, 1.º de Octubre, Correa, Abajo, Villa Leyva, Santa Mónica, Santa María del Suán, La Granja y La Isla.

Circuito San Sebastián De: 7:00 a. m. a 5:00 p. m. En: San Fernando (Bolívar), Margarita (Bolívar) y Guamal (Magdalena); zona urbana de San Fernando. Zona rural: Cuatro Bocas, Guasimal, El Porvenir, El Palmar, Santa Rosa, Guataca, Menchiquejo y Punta de Hornos. Zona urbana y rural de Margarita. Zona rural de Guamal: Murillo, Puerto Rangel, Pampán y San Antonio.

Circuito Mompox 5 De: 7:00 a. m. a 5:00 p. m. En: San Sebastián de Buenavista y San Zenón (Magdalena); zona rural de San Zenón: Puerto Arturo, El Horno, Angostura, Janeiro, Bermejal, Santa Teresa, Guinea y El Palomar. Zona urbana y rural de San Sebastián de Buenavista: Jaime, Troncoso, Troncosito, Las Margaritas, Buenavista, Los Galvis, El Coco, La Pacha, Sabanas de Paralejos, María Antonia y Venero.

Circuito Santa Ana (Magangué) De: 7:00 a. m. a 5:00 p. m. En: Mompox y Talaigua Nuevo (Bolívar), San Zenón, Pijiño del Carmen y Santa Ana (Magdalena); zona rural de Mompox: La Rinconada, Santa Teresita, Loma de Simón, Ancón, La Lobata, Las Boquillas, Guaimaral, San Nicolás, Candelaria, Caldera y Los Piñones. Zona rural de Talaigua Nuevo: Los Mangos y El Vesubio. Zona urbana y rural de San Zenón: Peñoncito y Puerto Arturo. Zona urbana y rural de Pijiño del Carmen: Cebrera y Pita. Zona rural de Santa Ana: San Fernando. Fincas: El Capitolio, Chicagua, Palermo, Alago, La Primavera, Los Pisingos, Nuevo Horizonte, El Oscal, El Corozo, Los Linderos, El Pacífico, El Ocaso, Tequendama, El Comando, Rayo, El Esfuerzo, Cobeña, Los Naranjos y sectores aledaños.

Línea 531 De: 7:00 a. m. a 5:00 p. m. En: Talaigua Nuevo y Cicuco (Bolívar), Santa Bárbara de Pinto y Santa Ana (Magdalena); zona urbana y rural de Talaigua Nuevo: Caño Hondo, Talaigua Viejo, Ladera de San Martín, El Peñón de Durán, Patico y El Porvenir. Zona urbana y rural de Santa Ana: Barro Blanco. Zona urbana y rural de Cicuco: Punta de Cartagena. Zona urbana y rural de Santa Bárbara de Pinto: San Pedro. Sectores aledaños a las vías Talaigua Viejo - Santa Bárbara de Pinto y Cicuco - Talaigua Nuevo.

DOMINGO, 14 DE JUNIO

Circuito Sur de Bolívar De: 5:00 a. m. a 8:00 a. m. En: El Peñón (Bolívar) y El Banco (Magdalena); zona urbana y rural del municipio de El Peñón. Zona rural de El Banco: vía El Banco - Cerrito, vía Cerrito - El Peñón, vía El Peñón - El Peñoncito y vía El Peñoncito - Puerto Boca. Sectores: Cerrito, El Peñón, El Peñoncito y sectores aledaños.

Circuito Hatillo de Loba 2 De: 2:00 p. m. a 6:00 p. m. En: Hatillo de Loba y Barranco de Loba; zona rural de Hatillo de Loba: La Victoria, Gualí, Las Marías, hacienda Las Flores, vía Hatillo - La Victoria, Caño Mono y sectores aledaños. Zona rural de Barranco de Loba: Minas de Santa Cruz, Buenos Aires, Los Cerritos, Puerto Corozo, Río Nuevo, Escubillal, finca Tamayo, Las Casitas, Cañón Hernán y El Torito.

Circuito Ternera 13 De: 6:00 a. m. a 5:00 p. m. En: Cartagena, Turbaco y Turbana; zona urbana y rural de Turbana y corregimiento Ballestas. Sectores aledaños a las vías Turbana - Membrillal y Turbana - Turbaco. En Turbaco: Nueva Colombia, El Remanso, Media Tapa, urbanización Los Manguitos, San Pedro y urbanización Altos de San Parejo. Zona rural de Turbaco: Puente Honda, Los Naranjos, Los Cerritos, Loma de Piedra y Las Marías. Zona rural de Cartagena: urbanización Los Campanos, Club Campestre y urbanización Recinto Campestre.

Circuito Ternera 14 De: 6:00 a. m. a 5:00 p. m. En: Cartagena; Alameda La Victoria, carrera 78 a carrera 79 entre calles 24 y 28, sector barrio El Socorro; San Fernando; calle 28 entre carreras 75 y 79, sector barrio Santa Mónica.

Circuito Ternera 16 De: 6:00 a. m. a 5:00 p. m. En: Cartagena y Turbaco; urbanizaciones Asturias, Villagrande de Indias, Bosque de la Ceiba, Villa Andrea, Horizonte, San Ángel y El Rodeo; condominio La Pradera I; Huellas de Alberto Uribe; Huellas de San Pablo; Tubo Caribe; Universidad Tecnológica; vía El Pozón - Policarpa; variante Mamonal - Gambote, sector Bajo Miranda; Terminal de Transporte; avenida Pedro de Heredia, sector Centro Industrial. Finca Llave de Oro.

Circuito Ternera 3 De: 2:30 p. m. a 4:30 p. m. En: Cartagena; Centro Industrial Ternera, calle 31 con carrera 91, sector Ternera; Cárcel de Ternera; Los Ciruelos; urbanización San Buenaventura; urbanización Villa del Sol; cementerio Jardines de Cartagena; Santa Mónica; Santa Lucía; San Pedro; carrera 70 a carrera 71 entre la avenida Pedro de Heredia y diagonal 32, sector La Concepción.

Circuito Ternera 8 De: 2:30 p. m. a 4:30 p. m. En: Cartagena; estación de servicio Terpel San Ignacio; carreras 83 a 85 con calle 26A, sector Los Cerezos; avenida Pedro de Heredia con carrera 80, sector El Recreo; avenida Pedro de Heredia hasta diagonal 32 con carreras 70 a 71, sector La Concepción; El Gallo, Providencia, Anita, Villa Rosita, Villa Zuldany, conjunto Manaos, condominios Copacabana y Guanabara, urbanizaciones Los Cocos y Torres de Sevilla; calles 35 a 41 entre carreras 87 y 92, sector Villa Estrella; transversal 65 a carrera 81 entre calles 35 y 41A, sector Villa Estrella.

Circuito Ternera 17 De: 2:30 p. m. a 4:30 p. m. En: Cartagena; Los Alpes, Providencia, Chapacúa, La Concepción, Anita, El Gallo, Trece de Junio y parcialmente Viejo Porvenir. Diagonal 32 entre transversales 71D y 74; transversales 71D y 72A entre diagonales 32 y 31L; carrera 80E entre diagonal 32 y calle 31, sector barrio El Recreo.