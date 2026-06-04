Patrulla Púrpura fortalece la prevención de la violencia contra la mujer en Córdoba

En el municipio de Córdoba, Bolívar, la Policía Nacional continúa fortaleciendo las acciones de prevención y protección de los derechos de las mujeres a través de la Estrategia de Atención a Mujer, Familia y Género (EMFAG) y la Patrulla Púrpura.

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La jornada fue liderada por el Grupo de Policía Comunitaria, mediante la gestora de Participación Ciudadana, patrullera Linda Díaz, quien desarrolló actividades de sensibilización en el barrio Centro, enfocadas en la prevención de delitos que afectan especialmente a las mujeres y los núcleos familiares.

Durante la actividad se abordaron temas relacionados con la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, el feminicidio, el homicidio contra la mujer y las lesiones personales ocasionadas con agentes químicos, conductas que hacen parte de los delitos priorizados por las autoridades.

Asimismo, se realizaron campañas educativas, charlas preventivas y socialización de las rutas de atención disponibles para las víctimas, así como la divulgación de las líneas de emergencia y los números de los cuadrantes de Policía para una atención oportuna.

Los uniformados también explicaron los alcances del artículo 229 del Código Penal, que sanciona la violencia intrafamiliar, e invitaron a la comunidad a denunciar cualquier hecho que vulnere la integridad física o emocional de las mujeres.

“Seguimos trabajando de manera permanente para prevenir cualquier forma de violencia contra la mujer. Invitamos a la ciudadanía a denunciar oportunamente estos hechos y a utilizar los canales institucionales dispuestos para recibir acompañamiento y protección”, agregó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía Nacional reiteró que la denuncia temprana es fundamental para activar los mecanismos de protección y evitar que las situaciones de violencia escalen a hechos lamentables.

Con estas acciones, la Institución reafirma su compromiso con la construcción de entornos seguros, el fortalecimiento de la convivencia y la defensa de los derechos de las mujeres en todo el departamento de Bolívar.