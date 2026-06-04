Más de 20.000 niños y niñas vuelven a disfrutar del Templo del Fútbol Menor de Cartagena

Fue en diciembre de 2019, cinco días antes de la Navidad, cuando el entonces gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, honró como nunca antes la cuna del fútbol cartagenero: Alameda La Victoria. El lugar que, hasta entonces había sido polvorín y barro, se convirtió en la mayor alegría de niños y jóvenes que se congregaron en el acto inaugural para disfrutar de un escenario moderno y con todas las condiciones para alcanzar el sueño de llegar al balompié profesional.

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Sin embargo, aquel escenario óptimo y que tanta alegría representó para la comunidad cartagenera amante del fútbol, se desvaneció por culpa del abandono. El gramado sintético se estropeó, las instalaciones fueron invadidas por el desdén y el fútbol menor para más de 20.000 niños y jóvenes perdió su epicentro natural. En solo cuatro años, preservarlo nunca fue una prioridad y así lo sufrió la comunidad deportiva.

Es así como, ante el llamado de la comunidad, Dumek Turbay Paz, ahora como alcalde Mayor de Cartagena, *hoy le cumple una promesa de campaña a escuelas deportivas, padres de familia y a toda la niñez que lo reclamó: ¡Renace el Templo del Fútbol Menor: Alameda La Victoria!* La anhelada buena nueva se da en el marco de la semana de celebración de los 493 años de fundación de Cartagena, en medio de siete días cargados de gratas noticias para la ciudad.

“Este es un escenario que tengo clavado en el corazón. Capaz es la obra matriz de mi carrera como gobernante y ciudadano que quiere lo mejor para la ciudad y su gente. Este escenario se renueva y recupera su poder como bandera de transformación social para el sur de Cartagena y potente incubadora de ejemplares proyectos de vida, a través del deporte”, expresó el alcalde Dumek Turbay, quien gestó esta obra en 2019.

Y agregó: “El abandono y la oscuridad acabaron ya, para dar paso a una grandeza que nunca debió ocurrir. Son miles de niños y sus familias que se beneficiarán de un escenario al que no le negamos nada. Y con una conexión inédita con la cancha de San Fernando y con todo el entorno de viviendas de un barrio lleno de gente trabajadora, pujante y especial; donde muchos comercios y emprendimientos alrededor se beneficiarán por la alta actividad de torneos y entrenamientos que habrá”.

Con una inversión superior a $10.500 millones, a través del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), la completa recuperación y transformación del Templo del Fútbol Menor: Alameda La Victoria, abarcó más de 19.000 metros cuadrados para brindar espacios deportivos dignos que nuavamente acogen a más de 20.000 niños y jóvenes de la ciudad.

Fueron intervenidos más de 19.000 metros cuadrados, con la instalación de más de 11.000 metros cuadrados en cuatro canchas de grama sintética, mejoramiento del sistema de drenaje, nueva iluminación, recuperación de cerramientos, adecuación de graderías cubiertas, camerinos, baños, salón comunal y zonas administrativas.

A ello se suma uno de los componentes más importantes del proyecto: la recuperación integral del canal contiguo y la construcción de un parque lineal y paseo peatonal recreodeportivo que conectará distintos sectores del complejo, brindando mayor seguridad, movilidad y espacios de integración para la comunidad.

La cuna de grandes futbolistas cartageneros, como Iván ‘Champeta’ Velásquez, Christian Marrugo y José Manuel Nájera, entre muchos otros, que pasaron por sus polvorientas canchas en campeonatos menores— antes de consolidarse como estrellas del Fútbol Profesional Colombiano— vuelve a ser honrada para que, ahora en condiciones más dignas, siga siendo el epicentro de las futuras estrellas y de todos aquellos que la disfrutarán en familia.