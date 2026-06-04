Gobernador de Bolívar Yamil Arana da inicio a construcción de 10 calles nuevas en San Jacinto

El sonido de la maquinaria iniciando obras, los aplausos de los habitantes y la expectativa de cientos de familias marcaron una jornada que muchos califican como un antes y un después

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, llegó al municipio con una noticia que cambiará el rumbo de esta población de los Montes de María: una inversión superior a los 12 mil millones de pesos destinada a obras que impactarán la movilidad, la educación, el deporte y el acceso al agua potable.

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La visita del mandatario departamental no fue un acto protocolario. Llegó acompañada de anuncios concretos, cronogramas definidos y el inicio oficial de proyectos largamente esperados por la comunidad.

El primero de ellos fue la puesta en marcha de la primera fase de pavimentación de la malla vial urbana, que contempla la intervención de diez calles estratégicas para mejorar la movilidad de miles de habitantes. A estas se sumarán otras diez vías que serán ejecutadas en una segunda etapa.

Para muchos sectores, estas obras representan el fin de años de dificultades ocasionadas por calles deterioradas, problemas de acceso y limitaciones para el desarrollo económico de los barrios.

Más que pavimento: una transformación integral

La apuesta de Arana para San Jacinto va mucho más allá de las vías.

Durante su recorrido anunció la construcción de un nuevo estadio de fútbol en la cancha La Lavajera, una moderna pista de patinaje, parques recreativos para niños y jóvenes, además de la construcción de la vía que conectará a San Cristóbal con el corregimiento de Paraíso, mejorando la integración territorial y las oportunidades para las comunidades rurales.

A esto se suma una de las obras más importantes para el futuro del municipio: la construcción de una nueva sede para la Institución Educativa Pío XII, proyecto que permitirá ofrecer mejores condiciones de aprendizaje para cientos de estudiantes.

La estrategia responde a una visión de desarrollo integral que busca combinar infraestructura, educación, deporte y bienestar social como motores de crecimiento para los municipios bolivarenses.

El agua, la prioridad que genera esperanza

Uno de los anuncios que más expectativa generó fue el relacionado con el acceso al agua potable.

El gobernador confirmó que en los próximos meses comenzarán a verse avances significativos en la optimización del acueducto regional San Juan–San Jacinto, una intervención que busca mejorar la continuidad y eficiencia del servicio para miles de familias.

Se trata de una de las necesidades más sentidas de la población y de una obra que, una vez consolidada, tendrá un impacto directo en la calidad de vida de los habitantes.

“Un día histórico para San Jacinto”

La alcaldesa Merly Viana Pérez destacó que los anuncios representan una transformación sin precedentes para el municipio y agradeció el respaldo permanente de la Gobernación de Bolívar.

“Es un día maravilloso y bendecido para los sanjacinteros. La emoción de nuestra comunidad es enorme porque el pavimento trae progreso, desarrollo y transforma nuestros barrios. Estas obras son el resultado de un trabajo articulado con nuestro gobernador, quien ha demostrado su compromiso con San Jacinto”, expresó la mandataria.

La alcaldesa señaló además que cada uno de los proyectos anunciados responde a necesidades históricas que durante años estuvieron esperando solución.

La huella de Yamil Arana en los Montes de María

Con esta inversión, Yamil Arana continúa consolidando su estrategia de llevar grandes proyectos a los municipios de Bolívar, especialmente a los territorios que por décadas han reclamado una mayor presencia institucional.

En San Jacinto, la jornada dejó algo más que anuncios: dejó la sensación de que el municipio comienza a vivir una nueva etapa de desarrollo. Las vías, los escenarios deportivos, las obras educativas y las soluciones para el agua potable forman parte de una apuesta que busca traducir la inversión pública en oportunidades reales para la gente.

Para los habitantes, el mensaje fue claro: las obras ya comenzaron y el futuro de San Jacinto empezó a construirse desde ahora.