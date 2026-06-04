Con un impacto económico de 60 millones de dólares, Cartagena cierra la temporada de cruceros

Durante la temporada, Cartagena recibió 175 recaladas de cruceros y un total de 476.666 visitantes, entre pasajeros en tránsito, pasajeros embarcados, pasajeros desembarcados y tripulantes. Estas cifras confirman la consolidación de la ciudad como uno de los principales destinos de cruceros del Caribe y como un puerto estratégico para las operaciones de embarque y desembarque en la región.

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Del total de visitantes, 290.252 correspondieron a pasajeros en tránsito, 48.903 a pasajeros embarcados, 45.660 a pasajeros desembarcados y 137.511 a tripulantes. Además, la temporada contó con la participación de 33 líneas de cruceros, 20 operaciones overnight y 153 días de operación, lo que refleja la capacidad de la Terminal para atender una actividad turística sostenida, diversa y de alto impacto para Cartagena.

Un récord para Cartagena

El gasto total estimado alcanzó los 59.038.331 dólares, distribuidos en 35.555.870 dólares generados por pasajeros en tránsito, 9.793.533 dólares por tripulantes y 13.688.928 dólares por pasajeros a embarcar. Este resultado representa un hito para la ciudad, al evidenciar el aporte directo de la industria de cruceros a sectores como transporte, comercio, gastronomía, turismo, cultura, agencias, operadores y servicios asociados.

“Nos encontramos en la recta final de una temporada 2025-2026 que registramos como histórica por el impacto económico que ha dejado en nuestra ciudad. Fueron cerca de 60 millones de dólares, 175 recaladas y más de 476 mil visitantes que tuvieron la oportunidad de recorrer Cartagena de Indias y vivir las experiencias que ofrece nuestro destino. Además, aunque termina la temporada de tránsito, continuamos con la operación de embarque: todos los domingos, incluso hasta septiembre de este año, seguiremos embarcando de la mano de Royal Caribbean. Más de 48 mil pasajeros han iniciado su recorrido desde Cartagena hacia las islas del Caribe Sur”, afirmó María Emilia Bonillas, coordinadora de la Terminal de Cruceros de Cartagena.

Por su parte, Milton Pereira, secretario encargado de la Secretaría de Turismo, destacó que el crecimiento sostenido de la industria de cruceros representa una oportunidad para seguir fortaleciendo la experiencia del visitante y consolidar a Cartagena como uno de los destinos más competitivos y atractivos del Caribe. “Una temporada récord exige una respuesta institucional a la altura. En ese sentido, la Secretaría de Turismo de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias trabaja en diversos frentes estratégicos orientados a garantizar la competitividad sostenida del destino. En materia de seguridad, se adelantan gestiones con las autoridades competentes para estructurar un esquema reforzado de atención y acompañamiento al crucerista en el entorno del terminal y en los principales circuitos turísticos de la ciudad”, precisó.

La temporada también evidenció la fortaleza operativa de la Terminal de Cruceros para atender recaladas múltiples. En total, se registraron 96 días con un crucero, 48 días con dos cruceros, 7 días con tres cruceros y 2 días con cuatro cruceros, lo que reafirma la capacidad logística, técnica y de servicio de la Terminal para responder a jornadas de alta demanda.

“Los resultados de esta temporada reflejan el creciente posicionamiento de Cartagena y de Colombia en la industria global de cruceros. El récord de visitantes y el impacto económico alcanzado evidencian el valor de una estrategia articulada entre autoridades, puertos, operadores turísticos y sector privado para fortalecer la competitividad del destino. Desde ProColombia continuamos promoviendo al país en mercados estratégicos para atraer más viajeros internacionales y consolidar a Colombia como un destino diverso, sostenible y cada vez más relevante para las principales líneas de cruceros del mundo”, afirmó Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.

Misión comercial de cruceros

Cabe resaltar que gracias a un esfuerzo articulado entre ProColombia, Corpoturismo, la Terminal de Cruceros de Cartagena y la Secretaría de Turismo, recientemente se lideró una misión comercial de cruceros de alto impacto en Miami.

“Misiones comerciales recientes nos confirman que la confianza de la industria naviera internacional en Cartagena está en su punto más alto. Nuestro compromiso desde Corpoturismo es seguir elevando la calidad de la experiencia en tierra, promover un turismo sostenible y asegurar que cada crucerista que pise nuestra terminal se convierta en un embajador de Cartagena ante el mundo. En adición, se confirmó en la reciente misión que Cartagena es el único destino del Caribe que tiene una oferta diferenciada al resto de destinos de la región que va más allá de sol y playa, la cual se potencializa y se pone en valor con su oferta cultural única en el circuito que supera las expectativas de quienes la visitan por primera vez”, manifestó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

Con este balance, la Terminal de Cruceros de Cartagena reafirma su papel como plataforma clave para el desarrollo turístico y económico de la ciudad. La temporada 2025-2026 no solo deja cifras históricas, sino también una señal clara del potencial de Cartagena para seguir creciendo como destino competitivo, sostenible y atractivo para la industria internacional de cruceros.