Cartagena de Indias celebra su cumpleaños 493 con la tercera edición del Posta Challenge

Como parte de la agenda de los 493 años de la fundación de Cartagena de Indias, la Alcaldía Mayor, desde Corpoturismo, junto a la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres), Fenalco y la Cámara de Comercio de Cartagena anuncian la tercera edición del Posta Challenge 2026. Esta iniciativa incentiva la creatividad y la innovación culinaria de los restaurantes locales mediante reinterpretaciones contemporáneas de la Posta Cartagenera, promoviendo nuevas experiencias que fortalezcan la identidad del plato y lo proyecten como un ícono de la gastronomía local.

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El Posta Challenge, que se ha consolidado como la principal vitrina de la cocina cartagenera, llega a su etapa cumbre tras un riguroso proceso previo de selección y curaduría de las cocinas participantes.

“El Posta Challenge se consolida como una estrategia integral y priorizada de nuestra administración para exhibir con orgullo la potencia de Cartagena como destino turístico gastronómico. Es una muestra de la alta capacidad de nuestros restaurantes para tomar los elementos tradicionales y la herencia de la ciudad, reinterpretándolos con propuestas del más alto nivel técnico y conceptual. Unimos una conmemoración histórica y cultural con lo que inherentemente nos congrega como familia: la mesa, la comida y el orgullo por lo nuestro: la posta cartagenera, el único plato que tiene nuestro gentilicio”, expresó Liliana Rodríguez Hurtado, Presidenta Ejecutiva de Corpoturismo

¿Cómo participar del Posta Challenge?

Para garantizar una experiencia integral, la organización ha diseñado dos modalidades en las cuales el público podrá disfrutar:

1- Ruta gastronómica en restaurantes: Del 19 al 28 de junio de 2026. Los comensales podrán acudir directamente a las mesas de los 16 establecimientos seleccionados. El valor de la experiencia menú es de $49.300, el cual incluye el plato participante, una bebida y/o un postre pequeño de la casa.

2- Feria gastronómica (Plaza de los Coches): Del 26 al 28 de junio de 2026, operando en horarios de la tarde y noche (desde las 4:30 p.m. / 5:00 p.m. hasta las 10:00 p.m. / 11:00 p.m.). se dispondrán 21 puestos comerciales y 20 restaurantes en escena, complementados con una Tarima de Zona de Experiencias y un punto de la estrategia Impulso Violeta para la comercialización de bebidas suaves. Los platos del reto se ofrecerán en formato “To Go” (Para Llevar) a un valor único de $25.000. De manera adicional, cada restaurante podrá enriquecer su oferta vendiendo hasta dos alternativas de su propia carta (cóctel de la casa, plato insignia o postre) a su precio comercial habitual.

“Llevamos a cabo una curaduría exhaustiva para asegurar que los restaurantes participantes rindan un auténtico, respetuoso e innovador homenaje a la posta cartagenera, un plato que encierra la verdadera identidad de nuestra tierra. Esta tercera edición no solo es un deleite al paladar, sino una plataforma idónea que pone en valor el gigantesco aporte que la industria gastronómica genera día a día a la economía, al turismo y al tejido social de Cartagena”, manifestó Katherine Ballestas, directora de Acodrés Capítulo Cartagena.

En esa misma línea, Andrea Piña, Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena, expresó: “El sector gastronómico representa una de las principales fortalezas del tejido empresarial de Cartagena. Iniciativas como el Posta Challenge demuestran cómo la tradición, la innovación y el talento de nuestros empresarios pueden convertirse en motores de competitividad, dinamizando la economía local, generando oportunidades para los negocios y fortaleciendo el posicionamiento de la ciudad como un destino turístico y gastronómico de primer nivel”, afirmó Andrea Piña Gómez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena.

Un jurado evaluador de talla internacional

La difícil elección de la mejor Posta Cartagenera 2026 combinará el criterio de los expertos y la voz de los comensales. El dictamen técnico del jurado representará el 50% de la calificación final, evaluando aspectos como innovación, vanguardia, sabor y calidad técnica, mientras que el 50% restante dependerá del voto directo del público a través de códigos QR dispuestos en las mesas.

El jurado calificador de esta versión está integrado por:

- Juan del Mar: Reconocido actor, empresario y chef cartagenero con más de 28 años en el mundo de la restauración. Es el propietario del icónico Restaurante Juan del Mar en la Plaza de San Diego, símbolo de tradición y hospitalidad caribeña.

- Jaime Rodríguez: Chef ejecutivo y cofundador del restaurante Celele. Investigador incansable de la biodiversidad del Caribe, ha posicionado su cocina como la única de Cartagena dentro de la prestigiosa lista internacional de los Latin America’s 50 Best Restaurants.

- Edwin Rodríguez: Destacado chef de origen bogotano con más de 20 años de trayectoria culinaria. Es el fundador y director creativo del restaurante Quimbaya en Madrid, España, propuesta con la cual alcanzó la distinción de una Estrella Michelin,

la cual ha mantenido desde 2020, por enaltecer la gastronomía de Colombia en el exterior como embajador de Marca País y ganador de premio Repsol.

“Desde Fenalco Bolívar, gremio que ha venido acompañando el desarrollo del sector gastronómico desde hace más de 30 años y realizando eventos para consolidar el destino alrededor de la mesa , seguir acompañando el Posta Challenge es un compromiso institucional indeclinable”, expresó Mónica Fadul, directora de Fenalco Bolívar.

Restaurantes participantes

El Posta Challenge invita a locales y visitantes a trazar su ruta gastronómica visitando los siguientes puntos oficiales incluidos en la competencia:

1 Baluarte Santo Domingo (Centro Histórico)

2 El Pasquín de Joaco (Centro Histórico)

3 1811 Rooftop & Gastrobar (Centro Histórico)

4 SanValentín Cocina y Tragos (Centro Histórico)

5 Mestixo Gastrobar (Centro Histórico)

6 Restaurante La Catedral (Centro Histórico)

7 Matiz Colombian Food (Centro Histórico)

8 Burgatory Bistró (Manga)

9 deIndias Comedor & Copas (Centro Histórico)

10 Centenario Restaurant Bar (Centro Histórico)

11 Baroca Rooftop (Centro Histórico)

12 Zona 6 (Bocagrande)

13 Restaurante Los Corales (Bocagrande)

14 Restaurante Pedro de Heredia (Bocagrande)

15 Amala Pizza y Tacos (Crespo)

16 Henrys Rooftop San Felipe (Pie del Cerro)