Capturan pasajero que drogó y ocultó dos ardillas en sus genitales para sacarlas del país

Un aberrante caso de maltrato animal y tráfico ilegal de especies silvestres fue detectado por unidades de la Policía Aeroportuaria en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena, luego de que un pasajero intentara salir del territorio nacional rumbo a República Dominicana ocultando a dos ardillas en sus genitales.

Para evitar que los animales hicieran ruido y delataran el contrabando, la persona implicada presuntamente les suministró sustancias narcóticas para mantenerlos sedados durante los controles.

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Los roedores estaban confinados en una bolsa de tela con pequeñas perforaciones, un método que redujo de manera crítica sus niveles de oxígeno. Al ser incautados y trasladados de urgencia al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) del Establecimiento Público Ambiental (EPA Cartagena), los médicos veterinarios constataron el delicado estado de salud de ambos ejemplares. A pesar de las maniobras de estabilización y los esfuerzos del personal experto, una de las ardillas no resistió la intoxicación ni el confinamiento y falleció.

La segunda ardilla recibió hidratación prioritaria con suero, medicamentos para contrarrestar los efectos nocivos de la droga y se encuentra actualmente en aislamiento con monitoreo permanente.

Los biólogos del EPA señalaron que se mantendrá bajo estricta observación clínica hasta que los exámenes muestren una evolución óptima y se elimine cualquier rastro del sedante, con el fin de programar su posterior liberación en un hábitat natural seguro.

El pasajero implicado en este hecho fue capturado en flagrancia en la zona de embarque y dejado a disposición de las autoridades judiciales de la ciudad. El procesado deberá responder por violaciones al Código Penal Colombiano, bajo los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales y tráfico de fauna silvestre, conductas que acarrean graves penas de prisión.

La autoridad ambiental de Cartagena reiteró el llamado a la ciudadanía a no comercializar ni capturar especies nativas, recordando el severo impacto que genera el mercado ilegal en el equilibrio biológico de las regiones.