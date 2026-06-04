Capturado alias “Curra” por presunto acto sexual abusivo contra menor de 14 años

En desarrollo de las actividades operativas contempladas en el Plan Cazador, uniformados de la Policía Nacional materializaron una orden de captura contra un hombre conocido con el alias de “Curra”, de 61 años de edad, requerido por el delito de Acto Sexual Abusivo con Menor de 14 años.

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La diligencia se llevó a cabo en el barrio Pie de la Popa, en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado Diecisiete Municipal Penal con Funciones de Control de Garantías.

De acuerdo con la investigación adelantada, el hoy capturado presuntamente aprovechaba la cercanía y confianza que tenía con la familia de la menor para cometer actos sexuales abusivos en momentos en que compartían espacios familiares.

Tras su captura, alias “Curra” fue puesto a disposición de la autoridad judicial solicitante para continuar con el proceso correspondiente y definir su situación jurídica y en lo corrido del año, se han capturado 45 personas por delitos sexuales.

El Brigadier General Gelver Yecid Peña Araque comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, sostuvo “La Policía Nacional reitera su compromiso con la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, e invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo su integridad física, psicológica o sexual, a través de la línea de emergencia 123 o los canales institucionales habilitados.”