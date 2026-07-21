Proceso del Aguinaldo Boyacense 2026 genera cuestionamientos por contratación de $10.000 millones

Tunja

El proceso contractual para la organización del Aguinaldo Boyacense 2026 comenzó a generar cuestionamientos luego de su publicación en la plataforma SECOP II el pasado 17 de julio, con un presupuesto cercano a los $10.000 millones.

Entre las principales inquietudes se encuentran los tiempos establecidos para la licitación, ya que la recepción de ofertas finaliza este miércoles 22 de julio, lo que deja un margen reducido para la presentación de propuestas en medio de la recta final de la administración encargada y a pocos días de la elección atípica de alcalde.

Ante esta situación, el Concejo de Tunja aprobó una invitación al secretario de Cultura, Turismo y Patrimonio, Santiago Benavides, para que exponga el alcance del proceso contractual y responda a las dudas relacionadas con la destinación de los recursos y la estructuración de la contratación.

Los cuestionamientos también apuntan al estudio del sector y al análisis económico que respaldan el proceso. Según lo expuesto, las cotizaciones utilizadas provendrían únicamente de organizaciones de Duitama y Sogamoso, pese a que en Tunja existirían entidades con capacidad para participar en la ejecución del contrato.

Otro de los aspectos señalados corresponde a la financiación del proyecto. Se indicó que del superávit fueron apropiados $8.500 millones para el Aguinaldo Boyacense, mientras que los $1.500 millones restantes serían cubiertos con recursos del presupuesto de la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio. Esto ha generado inquietudes sobre el impacto que esa destinación podría tener en otros programas culturales previstos para este año.

Asimismo, se advirtió que el esquema de contratación garantizaría recursos para artistas nacionales e internacionales, mientras que la financiación de artistas locales y de las carrozas dependería de la capacidad de comercialización del operador del evento, lo que ha despertado interrogantes sobre el respaldo económico para el talento local.

Desde el Concejo Municipal de Tunja se espera que la Administración municipal entregue explicaciones sobre los criterios técnicos, financieros y jurídicos que sustentan el proceso contractual del principal evento cultural de la capital boyacense.

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El proceso de licitación para el contrato del Aguinaldo Boyacense 2026 se encuentra en el Secop II Ampliar El proceso de licitación para el contrato del Aguinaldo Boyacense 2026 se encuentra en el Secop II Cerrar