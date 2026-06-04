Alias Juancho y Pepe fueron capturados por la Policía en Barranco de Loba con más de 200 ‘baretos’

Alias Juancho y Pepe fueron capturados por la Policía en Barranco de Loba

En desarrollo de actividades de registro, control y patrullaje, uniformados de la Zona de Atención Policial capturaron a dos hombres conocidos con los alias de ‘Juancho’ y ‘Pepe’ en el barrio Las Lomas, del municipio de Barranco de Loba, sur de Bolívar.

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Según las autoridades, durante el procedimiento les hallaron más de 200 cigarrillos de marihuana listos para su distribución, por lo que fueron detenidos de manera inmediata y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Las verificaciones realizadas permitieron establecer que los capturados presentan anotaciones judiciales por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, situación que ahora será tenida en cuenta dentro del proceso judicial que enfrentan.

La Policía Nacional señaló que estas acciones hacen parte de la ofensiva permanente contra el microtráfico y los delitos que afectan la convivencia y seguridad ciudadana en los municipios del departamento.

“Seguimos desarrollando operativos contundentes contra el tráfico local de estupefacientes. Estas capturas representan un importante resultado para la seguridad de los habitantes del sur de Bolívar y ratifican nuestro compromiso de combatir las estructuras delincuenciales que pretenden afectar la tranquilidad de las comunidades”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Los capturados deberán responder ante las autoridades competentes por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.