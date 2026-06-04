Alcalde Harvis Bello Elles impulsa la transformación educativa en Santa Rosa de Lima

La educación sigue siendo una de las principales apuestas del gobierno municipal liderado por el alcalde Harvis Bello Elles, quien reafirmó su compromiso con el desarrollo de la niñez y la juventud santarosera mediante la entrega de 63 computadores a las instituciones educativas oficiales del municipio.

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La dotación tecnológica, gestionada a través de la Secretaría General y de Educación, bajo el liderazgo de Irina Rodelo Morales, representa un importante avance en el fortalecimiento de los procesos académicos y en la modernización de las herramientas de enseñanza, permitiendo que estudiantes y docentes cuenten con mayores recursos para enfrentar los desafíos de la educación en la era digital.

Con esta iniciativa, la Administración Municipal busca cerrar las brechas de acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), garantizando que los estudiantes tengan mejores oportunidades para desarrollar habilidades digitales, acceder al conocimiento y fortalecer competencias que serán determinantes para su futuro profesional y laboral.

El alcalde Harvis Bello Elles destacó que la educación es uno de los pilares fundamentales de su plan de gobierno y aseguró que seguirá trabajando para generar condiciones que permitan una formación integral y de calidad para todos los estudiantes del municipio.

“Invertir en educación es invertir en el futuro de Santa Rosa de Lima. Cada computador que llega a nuestras instituciones educativas representa una nueva oportunidad para que nuestros niños y jóvenes amplíen sus conocimientos, desarrollen nuevas habilidades y construyan un mejor proyecto de vida”, expresó el mandatario.

La entrega de los equipos también fortalece el trabajo de los docentes, quienes contarán con mayores herramientas para implementar metodologías innovadoras y procesos pedagógicos apoyados en la tecnología, contribuyendo a mejorar la calidad educativa en las aulas.

Desde la Secretaría General y de Educación se reiteró el compromiso de continuar gestionando proyectos orientados al fortalecimiento de la infraestructura educativa, la dotación tecnológica y la generación de oportunidades para que los estudiantes de Santa Rosa de Lima accedan a una educación moderna, inclusiva y acorde con las exigencias del mundo actual.

La comunidad educativa recibió con entusiasmo esta entrega, que se convierte en una de las inversiones más significativas en materia tecnológica realizadas recientemente en el municipio y que ratifica el interés de la administración de Harvis Bello Elles por consolidar una educación con más oportunidades, innovación y herramientas para el aprendizaje.

Con acciones concretas como esta, Santa Rosa de Lima avanza hacia la construcción de un sistema educativo más competitivo, equitativo y preparado para los retos del siglo XXI, demostrando que la educación continúa siendo una prioridad en la agenda de desarrollo del gobierno municipal.