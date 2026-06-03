Yisell «La Voz Rosa», la artista colombiana a mirar según la Revista Billboard

La voz Rosa del vallenato sigue creciendo en aceptación en una industria musical cada vez más competitiva y con artistas emergentes que lograr una conexión especial con el público amantes del género.

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Reconocida en el mundo artístico como Yisell La Voz Rosa, es originaria de La Guajira Colombiana, tierra que ha dado grandes voces, la artista desde muy temprana edad descubrió su pasión por la música vallenata y así entre los sonidos de acordeones.

La artista creció en Becerril en el departamento del Cesar, muy cerca de la capital Valledupar, donde comenzó su historia musical rodeada de familiares y amigos quienes vieron en ella desarrollar ese talento a lo largo de los años, educando su voz de forma autodidacta con el firme propósito de crecer como artista e iniciar su carrera musical poniendo en alto a la mujer en el Vallenato.

Como parte de su crecimiento profesional Yisell se estableció en la heroica Cartagena de Indias, donde no sólo se convirtió en una exitosa empresaria sino que también formó una hermosa familia con su esposo y sus cuatro hijos, enfrentando el desafío en un género musical que siempre ha estado dominado por hombres, comenzó a realizar su presentaciones inspirada siempre en figuras representativas como Patricia Teherán y otras mujeres que la precedieron dejando huella en la música vallenata.

Yisell se ha caracterizado por llevar a todo el público lo mejor del Vallenato sin límites de género con sus primeros sencillos musicales, la Chacha, Eterna y Nada de sin ti, ademas de algunas canciones en cover como Embiagada de Ilusiones, Fue aquella tarde y Problema Tuyo que han tenido gran aceptación en el público y redes sociales con un canto apasionado al amor, conquistando corazones y estableciendo su lugar en el firmamento musical colombiano, siguiendo adelante en este mundo de la música vallenata qué es su pasión y poniéndole el alma a cada una de sus interpretaciones.

Recientemente la artista lanzó al mercado La versión vallenata de la canción La Cantina, éxito de la música popular colombiana con una versión especial que empieza a sonar por toda Colombia, debido a la aceptación reflejada por los seguidores amantes del género.