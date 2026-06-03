Violento atracó en una cafetería en Bogotá: en menos de 1 minuto se llevaron todo
El ladrón iba armado y con un cómplice que lo esperaba en una motocicleta para huir.
Bogotá D.C
El reloj marcaba las 5:55 de la tarde del pasado 1 de junio. Una señora estaba comprando comida en una cafetería ubicada en el sector de La Macarena en el centro oriente de Bogotá, cuando ya iba a pagarle a la trabajadora del establecimiento, un hombre con casco de motocicleta entra armado con un revólver.
En menos de un minuto este delincuente atracó a la trabajadora del comercio y robó la caja registradora. La intimidó con su arma de fuego cuando le apuntaba.
En el video se evidencia que el ladrón se lleva la caja registradora, el computador portátil y un celular.
Inmediatamente huye con su cómplice que lo estaba esperando en una motocicleta parqueada en la vía.
Desde la Policía Metropolitana aseguraron que se dispuso de un equipo de policial judicial e inteligencia para adelantar las labores de investigación.
Se están recolectando las imágenes de las cámaras de seguridad del sector con el fin de ubicar y capturar a los responsables de este hecho.
Juliana De Los Ríos
Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....