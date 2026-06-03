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03 jun 2026 Actualizado 17:47

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Violento atracó en una cafetería en Bogotá: en menos de 1 minuto se llevaron todo

El ladrón iba armado y con un cómplice que lo esperaba en una motocicleta para huir.

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Bogotá D.C

El reloj marcaba las 5:55 de la tarde del pasado 1 de junio. Una señora estaba comprando comida en una cafetería ubicada en el sector de La Macarena en el centro oriente de Bogotá, cuando ya iba a pagarle a la trabajadora del establecimiento, un hombre con casco de motocicleta entra armado con un revólver.

En menos de un minuto este delincuente atracó a la trabajadora del comercio y robó la caja registradora. La intimidó con su arma de fuego cuando le apuntaba.

En el video se evidencia que el ladrón se lleva la caja registradora, el computador portátil y un celular.

Inmediatamente huye con su cómplice que lo estaba esperando en una motocicleta parqueada en la vía.

Desde la Policía Metropolitana aseguraron que se dispuso de un equipo de policial judicial e inteligencia para adelantar las labores de investigación.

Se están recolectando las imágenes de las cámaras de seguridad del sector con el fin de ubicar y capturar a los responsables de este hecho.

Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

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