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21 jul 2026 Actualizado 14:55

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Bebé de 1 año murió en una balacera en una vivienda en Bogotá: esto se sabe

Otras dos personas resultaron heridas.

Balacera. I Foto: Getty Images.

Balacera. I Foto: Getty Images. / Douglas Sacha

Balacera. I Foto: Getty Images.
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En la noche de este domingo 19 de julio se presentó un hecho que desató miedo en la localidad de Kennedy, suroccidente de Bogotá.

Los vecinos alertaron a las autoridades porque escucharon varios disparos. De acuerdo con información preliminar, un hombre entró a una vivienda y comenzó a disparar a varias personas que se encontraban en este lugar.

Las personas heridas fueron trasladadas a un centro médico, sin embargo, dentro de estas estaba un bebé de 1 año que falleció.

Otras dos personas adultas resultaron heridas.

La Policía Judicial inició investigaciones para esclarecer los hechos y capturar a los responsables. Las autoridades manejan como hipótesis preliminar un presunto caso relacionado con tráfico de estupefacientes.

Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

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