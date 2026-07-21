Bebé de 1 año murió en una balacera en una vivienda en Bogotá: esto se sabe

En la noche de este domingo 19 de julio se presentó un hecho que desató miedo en la localidad de Kennedy, suroccidente de Bogotá.

Los vecinos alertaron a las autoridades porque escucharon varios disparos. De acuerdo con información preliminar, un hombre entró a una vivienda y comenzó a disparar a varias personas que se encontraban en este lugar.

Las personas heridas fueron trasladadas a un centro médico, sin embargo, dentro de estas estaba un bebé de 1 año que falleció.

Otras dos personas adultas resultaron heridas.

La Policía Judicial inició investigaciones para esclarecer los hechos y capturar a los responsables. Las autoridades manejan como hipótesis preliminar un presunto caso relacionado con tráfico de estupefacientes.