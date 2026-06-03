Lula da Silva: si Estados Unidos no quiere comprar y amenaza con aranceles, venderemos a otros

El mandatario brasileño rechazó las presiones arancelarias de Donald Trump y celebró la apertura del mercado chino a importar carne de res. (Foto: Cortesía)

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que Brasil no puede aceptar el tratamiento que viene recibiendo de Estados Unidos y que, si la mayor economía del mundo no quiere negocios con el país suramericano, es necesario buscar nuevos socios.

“Vamos a luchar para que este país no sea tratado como una republiqueta insignificante. Somos muy grandes. Tenemos mucha historia y no podemos aceptar el tratamiento que Estados Unidos le dio a Brasil esta semana”, afirmó el líder progresista en una reunión con todos sus ministros.

En contexto: Reunión Trump - Lula: aranceles, criminalidad y política, los temas clave del encuentro

El mandatario hizo referencia a los anuncios hechos esta semana por el Gobierno de Donald Trump de que puede imponerle nuevos aranceles adicionales a Brasil, del 25 %, como sanción por supuestas prácticas desleales comerciales brasileñas.

Puertas abiertas en Asia

Brasil, que es el mayor productor y abastecedor mundial de carne bovina, anunció que China declaró a todo el territorio brasileño como libre de fiebre aftosa.

“El reconocimiento amplía oportunidades para las exportaciones de productos bovinos y porcinos oriundos de Brasil en el mercado chino, como menudencias y carne sin hueso”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

China fue el principal destino de la carne bovina brasileña en 2025, con 1,68 millones de toneladas compradas, cerca del 48 % de todo el volumen exportado por el país (3,5 millones de toneladas).

Las ventas al gigante asiático dejaron ingresos a Brasil en 2025 por 8.900 millones de dólares, del total de ventas por 18.030 millones de dólares.

De acuerdo con el ministerio brasileño de Exteriores, la decisión de China de declarar a todo Brasil libre de fiebre aftosa, fruto de 20 años de negociaciones, pueden elevar aún más las ventas de productos agropecuarios del país al gigante asiático, que el año pasado sumaron 50.000 millones de dólares.

El anuncio de las autoridades sanitarias chinas coincidió con la visita que el canciller brasileño, Mauro Vieira, concluyó este martes a Pekín.

Presión del gobierno Trump

Estados Unidos acusó a Brasil de prácticas comerciales desleales en rubros como las redes sociales, la propiedad intelectual o la deforestación, y amenazó con imponer un arancel general del 25%, aunque con exenciones.

Lea también: ¿Estados Unidos devolverá la plata obtenida con los aranceles?

La oficina del Representante Comercial estadounidense (USTR por sus siglas en inglés) anunció una audiencia pública el 6 de julio antes de su decisión final.

El USTR “ha propuesto medidas de respuesta para que sean comentadas por el público, mientras que Estados Unidos continúa dialogando de manera intensiva con Brasil para buscar una solución”, explicó el comunicado, difundido en la noche del lunes.

Washington, que tiene varios contenciosos comerciales de larga fecha con Brasil, abrió una investigación bajo la sección 301 de su Ley Comercial de 1974.

“Durante el último año, el presidente Trump y yo hemos mantenido varias reuniones constructivas con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su gabinete, las cuales se han intensificado en las últimas semanas”, declaró el jefe del USTR, Jamieson Greer.

“Sin embargo, seguimos manteniendo diferencias sustanciales a la hora de resolver los problemas identificados en esta investigación”, indicó.

Estados Unidos aplicó aranceles a Brasil como a todos sus socios en abril del año pasado.