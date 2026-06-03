Costa Rica regularizará solicitantes de refugio de Colombia, así es el proceso

La Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica confirmó que se otorgará una categoría migratoria especial a quienes hicieron solicitudes de refugio entre el 1 de junio de 2014 y el 7 de mayo de 2026. (Foto: NurPhoto/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de Costa Rica regularizará a miles de migrantes con solicitudes de refugio pendientes de resolución procedentes de Colombia, Cuba, Nicaragua y Venezuela, mediante una categoría migratoria especial que estará vigente por dos años con posibilidad de prórroga.

“Las poblaciones seleccionadas obedecen a que cuentan con situaciones políticas, sociales, económicas y de orden público en países de origen determina la necesidad de que se establezcan mecanismos orientados a la protección”, explicó la DGME en un comunicado, en el que adelanta que realizará revisiones biométricas a las personas para garantizar la seguridad nacional.

El proceso

La categoría especial se aplicará a nicaragüenses, venezolanos, cubanos y colombianos que hayan presentado su solicitud de refugio entre el 1 de junio de 2014 y el 7 de mayo de 2026 sin que hasta el momento hayan sido resueltas o que hayan sido rechazadas, de acuerdo con la información oficial difundida en las últimas horas.

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La DGME indicó que próximamente informará sobre el proceso para que las personas presenten los requisitos para optar por esta categoría migratoria especial que les permitirá regularizar su situación.

Entre los requisitos también se encuentra que la persona debe haber residido en Costa Rica desde el momento que formuló su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y hasta la fecha en que se presente la solicitud para acceder a esta categoría especial.

Otro requisito es que la persona no cuente con las características específicas para optar por alguna de las otras categorías migratorias establecidas en la legislación ordinaria.

No es un proceso nuevo

En 2020 Costa Rica ya había aplicado esta categoría especial a nicaragüenses, cubanos y venezolanos con solicitudes de refugio presentadas entre 2016 y 2020 y que estaban pendientes de resolución.

Con las oleadas migratorias que han atravesado el continente en la última y una masiva salida de nicaragüenses debido a la crisis sociopolítica que comenzó en 2018, Costa Rica ha acumulado miles de solicitudes de refugio de personas de diversas nacionalidades.

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La DGME destacó que “Costa Rica ha impulsado esfuerzos a nivel regional y mundial en procura de promover condiciones para una migración segura, ordenada, humana y regular, y de consolidar los marcos para la protección y la cooperación internacional”.

Agregó que en 2018 este país centroamericano suscribió el Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular, así como el Pacto Mundial sobre los Refugiados, en las que reconoció que una solución sostenible a las situaciones de refugiados no se puede lograr sin la cooperación internacional.

En 2025, Costa Rica también otorgó una categoría migratorias especial a un grupo de 200 migrantes de diversas nacionalidades deportados por Estados Unidos.