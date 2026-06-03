Intercambiador de Ternera: comenzaron las obras preliminares en el sur de Cartagena

Lo que durante años fue uno de los mayores dolores de cabeza para miles de conductores y familias del sur de Cartagena comenzó oficialmente a transformarse. El alcalde Dumek Turbay Paz dio luz verde para que este miércoles en el Intercambiador de Ternera se iniciaran las primeras actividades civiles en el sitio del megaproyecto, que busca acabar con los históricos trancones en uno de los puntos más congestionados de la ciudad.

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Las labores preliminares incluyen cerramientos, adecuación de áreas de trabajo, reubicación de redes, instalación de elementos prefabricados provisionales y permanentes, así como la preparación de los espacios donde se desarrollarán las principales estructuras de la obra.

Elementos prefabricados

Aunque apenas empiezan a verse las primeras intervenciones en terreno, el proyecto avanza simultáneamente en varios frentes estratégicos que permitirán acelerar la construcción durante los próximos meses. La estructura metálica principal del puente ya alcanza un avance cercano al 90 % en su proceso de suministro y fabricación. Esta estructura se construye en una planta especializada y posteriormente será trasladada a Cartagena para su instalación definitiva.

De igual forma, continúa la fabricación de los 312 paneles prefabricados de concreto contemplados dentro del diseño de la obra. A la fecha, ya han sido trasladados 165 paneles de concreto texturizado a las áreas logísticas habilitadas para el proyecto, mientras continúa la producción de los elementos restantes.

En materia predial también se registran avances importantes. Ya fueron emitidos varios edictos relacionados con los procesos de adquisición de predios requeridos para la ejecución de la obra y continúan los procedimientos establecidos para garantizar el desarrollo de la intervención. Asimismo, uno de los lotes necesarios para el proyecto ya fue entregado al contratista y actualmente se encuentra en proceso de demolición y adecuación para dar paso a las siguientes etapas constructivas.

Gracias a estos frentes simultáneos de trabajo, el proyecto registra actualmente un avance general cercano al 8 %, consolidando una ejecución que avanza tanto en obra como en fabricación especializada.

“Esta obra ya arrancó de verdad. La gente empieza a ver movimiento en el terreno, pero también hay un enorme trabajo técnico que se está desarrollando detrás de cámaras para que el Intercambiador avance de manera eficiente. Estamos construyendo una solución para uno de los problemas de movilidad más grandes que tiene Cartagena”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

La solución para un problema histórico

El Intercambiador de Ternera se construye en la intersección entre la Troncal de Occidente y la antigua vía a Ternera, uno de los principales cuellos de botella de la movilidad cartagenera.

El proyecto contempla la construcción de un puente vehicular de dos carriles, dos vías de enlace y carriles de desaceleración que permitirán reorganizar completamente los flujos vehiculares y reducir significativamente los tiempos de desplazamiento.

La megaobra, que tiene una inversión cercana a los 85 mil millones de pesos, beneficiará directamente a más de 100 mil personas de sectores como Ternera, San José de los Campanos, La Princesa, Parque Heredia, Alameda La Victoria, San Fernando y numerosos barrios vecinos, además de miles de conductores que diariamente ingresan o salen de Cartagena a través de la Troncal de Occidente.

Actualmente el proyecto genera 140 empleos directos y se proyecta que durante sus etapas de mayor actividad constructiva supere los 300 puestos de trabajo. El avance general ya alcanza el 8 % y la obra cuenta con un plazo de ejecución de 20 meses, con entrega prevista para diciembre de 2027.