Rechazo en Ocaña tras suspensión de la ruta aérea de Satena

Norte de Santander

Por falta de seguridad y alteración de orden público, la aerolínea Satena suspendió otra ruta hacia la región del Catatumbo. En esta oportunidad, los habitantes de Ocaña se quedaron sin la posibilidad de viajar hacía Cúcuta y Medellín vía aérea.

Esta decisión tomó por sorpresa a la comunidad ocañera, quienes no dudaron en rechazar la decisión tomada por la aerolínea.

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“Nosotros no compartimos la decisión de la aerolínea Satena, no la compartimos porque son unas medidas preventivas que se establecen por parte de la Fuerza Pública, donde dan a conocer que hay que reforzar unas situaciones en varios territorios de la provincia y frente a algunos activos especiales. Entre esos, el aeropuerto del corregimiento Aguas Claras”, dijo a Caracol Radio Hugo Guerrero, secretario de Gobierno de Ocaña.

Guerrero aseguró que esta decisión los sorprendió, teniendo en cuenta que para este martes 21 de julio se tiene programado un Comité de Seguridad Aeroportuario y previo a esta reunión, Satena comunicó su decisión.

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“Lo que se está solicitando es que se puedan reforzar medidas frente a la vigilancia y al control para, pues, seguir garantizando, como se ha hecho hasta el momento por parte de las distintas autoridades, el correcto funcionamiento y la seguridad en las instalaciones del aeropuerto Aguas Claras. No compartimos la decisión, porque vemos que genera zozobra, que genera malestar”, dijo el funcionario.

Finalmente rechazó que, a través de mensajes por WhastApp, se le informara a quienes tenían programados viajes el lunes 20 de julio, que su vuelo se cancelaba por un posible atentado contra el aeropuerto.

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“Nos llama mucho la atención y con preocupación tenemos que manifestar, que la forma como le comunican al pasajero, consideramos que no es la más adecuada y propicia, ya que a través de un mensaje WhatsApp, que a usted le informen que el vuelo se cancela porque hay un posible atentado contra el aeropuerto, eso genera miedo, genera incertidumbre y nadie va a querer viajar“.

De momento y de acuerdo con la información emitida por Satena, “el aeródromo permanecerá habilitado únicamente para operaciones de aeronaves de Estado y aviación militar hasta las 23:59 horas del 26 de julio de 2026″.