Esta cerrada temporalmente la vía La Soberanía

Norte de Santander

Una nueva emergencia vial deja incomunicado al oriente del país, Arauca, Boyacá y los Santanderes están hoy afectados con los estragos que siguen causando las lluvias en la vía la Soberanía.

Las cuatro regiones vuelven a quedar incomunicadas como consecuencia de graves daños en la infraestructura de esta arteria vial.

La nueva emergencia provocó la destrucción de un tramo en la vía a la altura de Barranco Blanco entre el corregimiento de Samoré (Norte de Santander) y el municipio de Saravena (Arauca).

El colapso de la calzada refleja la grave emergencia que se esta generando y la afectación a la comunicación en el oriente del país.

Por ahora, se desconoce la reapertura de la vía La Soberanía teniendo en cuenta la magnitud de la situación que se esta presentando en este tramo.