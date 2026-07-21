Representante a la Cámara Eimy Suárez compromete trabajo por el departamento

Representante a la Cámara por Norte de Santander Eimy Suárez / Foto Redes Sociales

Cúcuta

Desde la Comisión Primera donde empezará su labor como parlamentaria en la Cámara de Representantes Eimy Suarez por el partido Cambio Radical anunció su trabajo desde esa responsabilidad.

La joven dirigente política dijo a Caracol Radio que “conozco perfectamente la labor que tiene esta comisión y estoy dispuesta a contribuir en los proyectos que generen un mayor bienestar para las áreas en las que esta tiene competencia”.

Precisó que “mi prioridad también esta concentrada en el trabajo para mejorar la infraestructura del país y de la región. Así mismo considero necesario y urgente volver a retomar los programas de vivienda que tanta necesidad tienen hoy en el pueblo colombiano.

Precisó que es respetuosa de los anuncios del nuevo gobierno pero que comparte la idea de trabajar de la mano para poder sacar adelante las iniciativas que el país reclama hoy.

Eimy Suarez es una de las caras jóvenes en el nuevo Congreso de la República que fue instalado en las últimas horas y que comienza su trabajo.