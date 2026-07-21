Comunidad del Catatumbo clama por protección tras violentos enfrentamientos. / Foto: Referencia. / Mario Caicedo ( EFE )

Norte de Santander.

La comunidad del corregimiento de Campo Dos, en zona rural de Tibú, pidió una respuesta urgente de las autoridades luego de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales registrados durante el fin de semana, que dejaron afectaciones en viviendas, desplazamientos de algunas familias y un ambiente de temor entre la población.

El presidente de Asojuntas de Campo Dos, Jorge Silva, aseguró que, aunque los combates cesaron, la comunidad continúa viviendo en medio de la incertidumbre.

“El panorama es preocupante. La comunidad está prácticamente confinada, hay algunos desplazamientos de familias que por temor a volver a quedar en medio de estas confrontaciones salieron del corregimiento y queda un panorama de zozobra porque nos preocupa que un hecho de estos vuelva y se repita”, afirmó.

El líder comunal explicó que, pese a que no se registraron víctimas civiles durante los enfrentamientos, sí hubo daños materiales en varios sectores del corregimiento.

“Hace muchos años no se tenía una confrontación en el casco urbano durante tanto tiempo. Gracias a Dios no salió población civil afectada, solo el tema de algunas viviendas y establecimientos comerciales, con daños principalmente en viviendas”, señaló.

Silva indicó que todavía no existe un consolidado oficial sobre el número de familias desplazadas ni de inmuebles afectados.

Sin embargo, precisó que las mayores afectaciones se presentaron en los barrios María Paula, San Eduardo y Siete de Septiembre, donde se concentraron los enfrentamientos.

Otro de los hechos que genera mayor preocupación entre la comunidad es el uso de drones para el lanzamiento de explosivos durante las confrontaciones.

“En una vivienda donde había cinco menores de edad, dos adultos mayores y dos adultos, un artefacto explosivo cayó a escasos cinco metros de la casa. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, pero el riesgo para esa familia fue muy alto”, manifestó.

Frente a este panorama, el presidente de Asojuntas informó que solicitaron la realización de una mesa técnica de derechos humanos con participación del Ministerio Público, la Alcaldía de Tibú y la Fuerza Pública, con el fin de coordinar acciones que permitan proteger a la población civil.

“Estamos solicitando hacer una mesa técnica de derechos humanos para poder articular estrategias de mitigación y garantizar la seguridad de las comunidades”, explicó.

De igual forma, anunció que las juntas de acción comunal, la Iglesia, el comercio y otros sectores sociales convocaron una movilización por la paz y la permanencia en el territorio, programada para el próximo viernes a las 8:00 de la mañana en Campo Dos.

“Estamos convocando a toda la comunidad, al comercio, a los trabajadores, transportadores, estudiantes y colegios para que se sumen a esta movilización por la paz y la permanencia en el territorio, porque la paz la debemos exigir todas y todos”, expresó.

Finalmente, Silva hizo un llamado al Gobierno Nacional para que fortalezca su presencia en el Catatumbo y atienda las problemáticas históricas de la región.

“Los catatumberos merecemos vivir en paz. Necesitamos que el Gobierno nacional mire hacia este territorio y trabaje de la mano con las comunidades para solucionar las necesidades que durante muchos años han originado este conflicto”, concluyó.