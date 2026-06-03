El agua y el saneamiento enfrentan nuevos desafíos globales

En un contexto donde las ciudades crecen aceleradamente, los ecosistemas enfrentan mayores presiones y el acceso sostenible al agua y al saneamiento se convierte en uno de los grandes desafíos del presente y del futuro, América Latina necesita más que diagnósticos, necesita soluciones, cooperación internacional y liderazgo técnico.

Frente a este panorama, el 69° Congreso Internacional de ACODAL 2026 se consolida como el encuentro más importante del continente americano para los sectores de agua, saneamiento, ambiente y sostenibilidad, reuniendoen Cartagena de Indias a expertos internacionales, gobiernos, academia, empresas, organismos multilaterales y líderes técnicos que hoy están transformando la gestión ambiental en el mundo.

Organizado por la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental – ACODAL, el evento se convertirá en una plataforma estratégica para impulsar alianzas, transferencia de conocimiento, innovación tecnológica y soluciones sostenibles que impacten positivamente la calidad de vida de millones de personas.

“Hoy, hablar de agua y saneamiento es hablar de competitividad, salud pública, resiliencia climática y desarrollo sostenible. Este Congreso no solo analizará los retos globales del sector, sino que presentará experiencias, tecnologías y modelosexitosos que ya están generando resultados reales en distintos países”, destacó la organización.

Masterclass internacionales: el gran diferencial académico del Congreso

Uno de los componentes más relevantes de esta edición será su agenda de Masterclass Internacionales, diseñadas para ofrecer experiencias de alto niveltécnico y estratégico con expertos y organizaciones referentes a nivel global.

Las MasterClass abordarántemas prioritarios para el futuro del saneamiento y la sostenibilidad, entre ellos:

· Gestión de residuosplásticos y enfoquesde economía circular.

· Soluciones Basada en la Naturaleza COSTOS Y BENEFICIOS

· Herramientas de campo para la optimización de PTARS - plantas de tratamiento de aguas residuales

Es importante aclarar que estas certificaciones son dictadas por entidades y expertos internacionales, como lo es Daniel Nolasco y Asociados, GlobalZero Waste y Banco Mundial.

La agenda contará con participación de expertos nacionales e internacionales, organizaciones ambientales,entidades gubernamentales, empresaslíderes y representantes de iniciativas globales que compartirán conocimientos aplicables a los retos actuales de las ciudades y territorios.

Además de su agenda académica, el Congreso integraráuna gran muestratecnológica y comercial, espacios de networking estratégico, mesas de negocio y encuentros especializados que permitirán fortalecer alianzas y promover soluciones innovadoras para el sector. Empresaslíderes, tomadores de decisión,operadores, consultores, investigadores y representantes institucionales encontrarán en este escenario una oportunidad única para conocer tendencias globales, identificar oportunidades de cooperación y fortalecer la transformación sostenible de sus organizaciones.

La edición 2026 también fortalecerá la presencia internacional del evento, consolidando a Colombia como un referente regional en conversación técnica, sostenibilidad y gestión del agua; durante 3 días, el Congreso reunirá a líderes del sector público y privado en torno a una agenda que busca impulsar soluciones reales, innovación aplicada y acciones colaborativas frente a los desafíos ambientales contemporáneos.

Con casi siete décadas de trayectoria, ACODAL continúa consolidando este encuentro como el escenariotécnico, académico y empresarial más influyente del continente para el fortalecimiento del sector saneamiento y ambiente.

La Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental – ACODAL es una organización líder en Colombia y América Latina dedicada al fortalecimiento técnico, institucional y empresarial de los sectores de agua potable, saneamiento básico, ambiente y sostenibilidad. A través de espacios académicos, técnicos y gremiales, ACODAL promueve la innovación, el desarrollo sostenible y la articulación entre actores nacionales e internacionales para contribuir al bienestar de las comunidades y la protección de los recursos naturales.