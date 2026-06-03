DATT implementa piloto para recuperar el doble sentido vial en la calle 30 del Pie de la Popa

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) inició un plan piloto para recuperar el doble sentido vial de la calle 30 del barrio Pie de la Popa, una medida que busca optimizar la movilidad en este importante sector de la ciudad y ofrecer nuevas alternativas de circulación para los conductores.

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Con esta intervención, los vehículos que transitan por la carrera 20 del Pie de la Popa y se dirigen hacia el Centro Histórico, Getsemaní y Bocagrande podrán utilizar la calle 30 como ruta de conexión, contribuyendo a una distribución más eficiente de los flujos vehiculares.

La estrategia también permitirá disminuir la presión sobre la intersección de India Catalina y Las Tenazas, uno de los puntos con mayor demanda vehicular en la ciudad, mejorando los tiempos de desplazamiento y la circulación en el corredor vial.

La medida será evaluada durante un mes mediante una prueba piloto en la que el DATT realizará seguimiento permanente a las cargas vehiculares, tiempos de recorrido y comportamiento de los usuarios de la vía, información que servirá de base para determinar la viabilidad de adoptar esta modificación de manera definitiva.

Esta decisión surge luego de diversas solicitudes presentadas por la Asociación de Vecinos del Pie de la Popa (ASOPOPA) y la Junta de Acción Comunal del sector, organizaciones que han venido proponiendo alternativas para mejorar la movilidad en la zona.

“La propuesta se la veníamos realizando al DATT de manera conjunta entre ASOPOPA y la Junta de Acción Comunal, ya que esta es una alternativa que mejora de manera considerable la movilidad. Esta vía estaba siendo subutilizada y por eso sustentamos la solicitud”, manifestó Gustavo Guardiola, representante de ASOPOPA.

La recuperación del doble sentido en la calle 30 también representa una ventaja en términos de infraestructura vial, ya que se trata de una vía con mayor amplitud y mejores condiciones de malla vial, lo que favorece una circulación más fluida y segura para conductores, motociclistas y demás actores viales.

Adicionalmente, la medida permitirá reducir la carga vehicular sobre la calle 31, corredor donde se encuentra una de las sedes de la Institución Educativa Antonia Santos, contribuyendo a mejorar las condiciones para los cruces seguros de estudiantes, docentes y padres de familia.

El DATT invita a todos los conductores a respetar la señalización instalada, atender las indicaciones de los agentes de tránsito y participar de manera responsable en esta prueba piloto, cuyo objetivo es seguir construyendo una movilidad más eficiente, segura y sostenible para Cartagena.