Con una feria interactiva, la Unisimón en Cúcuta conmemoró 25 años del pregrado de Derecho. / Foto: Unisimón.

Cúcuta

La Universidad Simón Bolívar conmemoró los 25 años del programa académico de Derecho en Cúcuta, Norte de Santander. Con una feria interactiva, se destacaron los hitos, logros y procesos más importantes que le han permitido consolidarse desde el 2001 en la región.

En este espacio académico se conocieron las iniciativas de egresados, investigación, extensión, proyección social, así como el Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación.

“Cada stand representó una función misional para dar cuenta de cómo ha sido este proceso en la región nortesantandereana durante este período”, dijo Gladys Shirley Ramírez Villamizar, directora del programa al referirse a encuentro que buscó visibilizar el trabajo desarrollado a lo largo de estos años y fortalecer el sentido de pertenencia de quienes han hecho parte de su historia.

Ramírez Villamizar resaltó el compromiso del programa con la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En esta feria interactiva, uno de los espacios estuvo dedicado a los egresados, donde se presentaron las 40 cohortes graduadas y el aporte de cerca de 3.757 profesionales que se han formado como abogados desde la llegada del programa a Norte de Santander.

Así mismo estuvo presente el Programa de Asistencia Legal a Población en Situación de Desplazamiento y Víctimas del Conflicto Armado (ALPOSD), que, desde 2008, brinda acompañamiento jurídico a población vulnerable, con el apoyo de organizaciones como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el Consejo Noruego para Refugiados (NRC por sus siglas en inglés) y Opción Legal.

“Además de ofrecer orientación jurídica, ha contribuido a la formación práctica de los futuros abogados en temas relacionados con la atención a víctimas y la garantía de derechos”, señaló la directora del programa.

Finalmente se expuso los resultados relacionados con investigación y extensión, junto con el compromiso de los estudiantes en la formación jurídica y el trabajo con la comunidad, mostrando el impacto del programa en la región y su aporte a la formación de profesionales que trabajan al servicio de la sociedad del nororiente de Colombia hace un cuarto de siglo.