Cárcel para dos hombres que habrían agredido a familiares en Bolívar

Fiscales de la Seccional Bolívar judicializaron en procesos distintos a dos hombres quienes estarían comprometidos en acciones violentas de las que fueron víctimasus familiares. Los hechos ocurrieron en el municipio de Villanueva y Cartagena.

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Uno de los casos se registró en agosto de 2025 en Villanueva e involucraría a un hombre de 32 años quien, al parecer, lesionó al hijo de su compañera sentimental, un niño de 3 años. Se cree que el procesado llevó al menor a un sector solitario enmontado donde lo habría golpeado con un objeto contundente.

Las heridas en el cuerpodel menor alertaron a las autoridades, las cuales establecieron la supuesta responsabilidad del padrastro. En cumplimiento de una orden judicial, el ahora implicado fue capturado en Villanueva, el pasado 28 de mayo.

De otra parte, y por hechos ocurridos el pasado 12 de febrero, fue asegurado un hombre de 47 años quien, en estado de embriaguez, presumiblemente agredió verbal y físicamente a su excompañera sentimental. Los maltratos se presentaron en el barrio El Libertador de Cartagena. Según se logró establecer el supuesto agresor habría intentado lesionar a la víctima con un arma blanca, además de destruir bienes y enseres de la casa de la mujer.

Los vecinos del sector, al percatarse del ataque, auxiliaron a la mujer y la trasladaron a un centro asistencial donde fue atendida e incapacitada por 14 días. El procesado fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Por disposición de jueces de control de garantías deberáncumplir medidas de aseguramiento en centros carcelarios.