Choques y evento de ciclismo complican la movilidad en Bogotá

Bogotá D.C

En la mañana de este miércoles 3 de mayo, se han presentado varios accidentes de tránsito que han colapsado la movilidad en Bogotá.

Uno de los más impactantes fue esta madrugada entre una ambulancia y un camión, que no dejó personas lesionadas. Sin embargo, todo parece indicar que uno de los conductores se pasó el semáforo en rojo y causó este incidente en la calle 24 con carrera 10.

Otro accidente se presentó en la mañana, en la Avenida Mutis con Avenida Boyacá, sentido Sur-Norte de la vía que involucra el volcamiento de un vehículo. Autoridades atendieron la situación, pero sí se presentó un alto tráfico vehicular.

Además, saliendo de la ciudad por el corredor de la Calle 80 hacia el occidente de Bogotá, varios conductores informaron sobre el colapso del tráfico. Esto debido a un evento de ciclismo que se llevó a cabo desde las 7:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde entre los municipios de Cota-Siberia-Alto del Vino- La Vega- El Trino-Guaduas.

Cerrada vía Girardot-Bogotá

La vía Girardot-Bogotá operada por la concesión Vía Sumapaz informó a las 9 de la mañana del cierre de la vía por el volcamiento de un tractocamión sobre el km 24 en el sector de La Tebaida.

De acuerdo con información suministrada por las autoridades, el conductor resultó herido levemente.

Personal de la concesión y de Policía de Tránsito se encuentra en el punto gestionando la emergencia.